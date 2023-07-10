Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Москвой и Сухумом о двойном гражданстве.
Согласно нововведению, россияне смогут приобрести гражданство Абхазии без отказа от российского и наоборот. Документ размещен на портале правовой информации.
Граждане Абхазии, которые получили гражданство до 2008 года и сохранили его до настоящего времени, смогут получить российское в упрощенном порядке. Уточняется, что правом на социальные выплаты и льготы лицо с двойным гражданством сможет пользоваться на территории того государства, где они фактически проживают. Аналогичный принцип будет применяться для призывников.
Соглашение между странами будет продлено автоматически через пять лет. В случае расторжения договора одной из сторон, последствий для граждан, которые получили гражданство в его рамках, не наступит.
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Граждане Абхазии, которые получили гражданство до 2008 года и сохранили его до настоящего времени, смогут получить российское в упрощенном порядке. Уточняется, что правом на социальные выплаты и льготы лицо с двойным гражданством сможет пользоваться на территории того государства, где они фактически проживают. Аналогичный принцип будет применяться для призывников.
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Анастасия Крестьянова