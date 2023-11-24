Путин разрешил российским компаниям выкупить акции «Русского угля»

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин утвердил возможность российским компаниям проводить сделки по приобретению акций компании «Русский уголь», принадлежащих кипрским фирмам Claverley Holding Limited и Kilton Overseas Limited. Распоряжение было опубликовано на официальном портале для публикации правовых актов.
Согласно этому документу, «Единая угольная компания РУ» получила разрешение на приобретение 1,03 миллиарда обыкновенных акций от Claverley Holding Limited, а ООО «Омега» — 103 137 обыкновенных акций от Kilton Overseas Limited.
Компаниям также разрешено использовать в качестве залога сто процентов приобретенных ценных бумаг, передав их банку ВТБ.
Кроме того, Путин разрешил передачу компанией «Русский уголь» ста процентов обыкновенных акций компаний «Амурский уголь» и «Краснойрсккрайуголь», а также всех долей в уставном капитале ООО «Разрез Кирбинский» и «Омега» в залог ВТБ.
Компания «Русский уголь» осуществляет добычу угля на разрезах в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, поставляя продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Читайте также:
Путин поздравил сборную РФ с победой на международной олимпиаде по астрономии
Помощник президента Ушаков: Россия ожидает на встрече в Петербурге Пашиняна
Путин и Лукашенко пообщались наедине после саммита ОДКБ
Компаниям также разрешено использовать в качестве залога сто процентов приобретенных ценных бумаг, передав их банку ВТБ.
Компания «Русский уголь» осуществляет добычу угля на разрезах в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, поставляя продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Читайте также:
Путин поздравил сборную РФ с победой на международной олимпиаде по астрономии
Помощник президента Ушаков: Россия ожидает на встрече в Петербурге Пашиняна
Путин и Лукашенко пообщались наедине после саммита ОДКБ
Артем Кузьмин