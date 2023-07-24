Путин: Регионы могут сами устанавливать правила обращения с бездомными животными

Владимир Путин подписал закон, согласно которому субъекты РФ смогут самостоятельно принимать решения о том, как поступить с бездомными животными. Официальный документ размещён на сайте правовой информации.





Ранее федеральный закон требовал отлова, размещения в приютах, стерилизации, вакцинации и обратной отправки на прежнее место бездомных животных. Отныне регионы вправе пропускать эти правила и самостоятельно устанавливать условия и требования.Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурманов заявил, что субъекты РФ смогут отслеживать численность животных и их популяцию, проводить льготную стерилизацию, размещать их в пунктах передержки, отдавать гражданам по специализированным программам и т.д.Экозащитник Расулмухамедов предложилВ Альянсе защитников животных назвалиРоссиянам рассказали о