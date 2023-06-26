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Путин: решающую роль в остановке мятежа сыграл патриотический настрой россиян и консолидация всего российского общества
Президент России Владимир Путин заявил, что решающую роль в остановке мятежа сыграл патриотический настрой россиян и консолидация всего российского общества.
Глава государства также отметил твердую позицию, которую заняли партии, общественность, религиозные организации.
Глава государства также отметил твердую позицию, которую заняли партии, общественность, религиозные организации.
«Всех объединило и соединило главное - ответственность за судьбу общества»-, добавил Президент.Ранее «Радио 1» сообщало, что любой шантаж и попытки устроить внутреннюю смуту - обречены на провал.
Анастасия Крестьянова