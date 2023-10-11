Путин: Решение проблем Палестины попытались подменить подачками

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками, однако Россия всегда считала это недостаточным. Об этом он рассказал в рамках пленарное заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».
«По сути - попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками. Конечно, это очень важно для людей, которые живут имеют низкий уровень жизненный, важно решать социально-экономические вопросы», - пояснил Путин.
Однако, по его словам, всегда было понятно, что этих действий недостаточно. Таким образом, российский лидер считает, что необходимо решать фундаментальные политические вопросы. В первую очередь необходимо создать суверенное Палестинское государство.
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Элина Позднякова