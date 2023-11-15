Путин решил судьбу компании USM миллиардера Усманова

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий проведение операций с долями в уставном капитале холдинга USM. Соответствующая информация размещена на портале правовой информации.
Напомним, речь идет о холдинге, который создан для управления активами миллиардера Алишера Усманова. В группу входят многопрофильные компании, в том числе «Мегафон» и Akkerman Cement. Согласно решению Арбитражного суда Москвы, иностранные участника из холдинга были исключены. USM продолжает находится под западными санкциями.
Согласно указу президента, доли в уставном капитале могут быть изменены или прекращены. Также допускается проведение операций по обременению прав владения акциями.
Ранее сообщалось, что глава государства подписал поправки к закону о президентских выборах.
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Согласно указу президента, доли в уставном капитале могут быть изменены или прекращены. Также допускается проведение операций по обременению прав владения акциями.
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Анастасия Крестьянова