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Путин решил судьбу компании USM миллиардера Усманова

Путин разрешил проводить сделки с долями USM Усманова
15 ноября 2023, 14:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий проведение операций с долями в уставном капитале холдинга USM. Соответствующая информация размещена на портале правовой информации.
Напомним, речь идет о холдинге, который создан для управления активами миллиардера Алишера Усманова. В группу входят многопрофильные компании, в том числе «Мегафон» и Akkerman Cement. Согласно решению Арбитражного суда Москвы, иностранные участника из холдинга были исключены. USM продолжает находится под западными санкциями.

Согласно указу президента, доли в уставном капитале могут быть изменены или прекращены. Также допускается проведение операций по обременению прав владения акциями.


Ранее сообщалось, что глава государства подписал поправки к закону о президентских выборах.

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Востоковед Корнеев назвал положительными грядущие переговоры глав КНР и США
15 ноября 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/TheaDesign

Профессор и руководитель Школы востоковедения Андрей Карнеев заявил, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Штатах является продолжительным моментом, поскольку направлена на восстановление связей для недопущения дальнейшей эскалации в отношениях.
«В принципе, это положительное обстоятельство. И можно надеяться, что договорятся в этот раз. Но это только часть того пакета, который будет обсуждаться», — заявил в беседе с «Царьградом» Корнеев.

При этом, такая встреча, по мнению эксперта, не повлияет на отношения Китая и России, и китайское руководство продолжит реализацию той линии в отношении с Москвой, которую начало.

Ранее политолог-международник Тимур Шафир заявил, что приезд китайского лидера Си Цзиньпина в США для встречи с американским президентом Джо Байденом вовсе не является признаком того, что Китай склонился перед Штатами.

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Лавров: США воспринимают любую инициативу РФ как враждебную
15 ноября 2023, 14:36

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США воспринимают любую инициативу со стороны РФ как акт враждебности.
В частности, по его словам, так было с резолюцией России по конфликту в секторе Газа, которая призывала стороны к прекращению огня. Лавров заявил, что эта резолюция была отвергнута в Совбезе ООН дважды.

«Всё, что исходит от России, воспринимается как акт враждебности, как враждебная инициатива. Но, по существу, в практическом отношении Вашингтон не хочет связывать руки Израилю», — отметил в интервью с RT Лавров.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в историческом аспекте создание независимого суверенного палестинского государство неизбежно.

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#оон
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Песков прокомментировал намерение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией
Песков выразил сожаление по поводу решения Финляндии закрыть КПП на границе с РФ
15 ноября 2023, 14:27

Фото: сайт Кремля

Накануне, 14 ноября, министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что страна готовится ограничить движение через контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией. Это решение прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля выразил глубокое сожаление в связи с тем, что нынешние финские власти выбрали путь сознательного и настойчивого дистанцирования от прежнего уровня доверительных и добрососедских отношений двух стран. Так он ответил на заявление Рантанен о том, что руководство Финляндии уже начало работу по ограничению движения на границе с Россией.

По заявлению финского министра МВД, такое решение было принято в связи с тем, что российские пограничники якобы пропускают к границе Суоми незаконных мигрантов из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, которые не имеют документов для въезда.

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Лавров заявил о неизбежности создания палестинского государства
15 ноября 2023, 14:19

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в историческом аспекте создание независимого суверенного палестинского государство неизбежно.
«В историческом аспекте создание палестинского государства неизбежно. В большинстве обсуждений, которые касаются будущего сектора Газа, не уделяется внимание созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем», — прокомментировал в интервью с RT Лавров.

До этого постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что прежняя фаза операции в секторе Газа может продолжаться в течение нескольких недель. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, он не объявил, что собой будет представлять следующая фаза операции.

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#израиль
#операции
#интервью
#оон
#лавров
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Эрдоган назвал Израиль террористическим государством
Эрдоган: Израиль – террористическое государство
15 ноября 2023, 13:51

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в турецком парламенте, заявил, что Израиль является террористическим государством.
«Израиль – терроризует Газу. Израиль – террористическое государство», - заявил Эрдоган.

Ранее израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала военную операцию в медицинском центре «аш-Шифа» в секторе Газа. В заявлении отмечается, что эта операция проводится на основе разведывательной информации и оперативной необходимости, направлена против организации ХАМАС в конкретном секторе больницы. Израиль подчеркивает, что находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданским населением в секторе Газа, и стремится избежать нанесения вреда гражданским лицам.

Однако директор всех газовских больниц Мухаммад Закут заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинку сектора Газа и атаковала пациентов.

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#государство
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США ищут нового президента Украины
Джонсон: США и Великобритания делят контроль над руководством Украины
15 ноября 2023, 13:40

Фото: iStock/ValleraTo

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что между Вашингтоном и Лондоном возникли разногласия относительно того, кто должен занимать место главы государства на Украине. Об этом он рассказал в ходе интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.
По словам бывшего американского разведчика, Вашингтон поддерживает действующего главу Украины Владимира Зеленского, тогда как Британия выступает за президенство главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 

Джонсон заявил, что структура украинской власти практически разрушена, что приводит к отсутствию успеха на линии фронта. Он добавил, что об этом свидетельствуют чистки в рядах ВСУ, которые проводит Зеленский. 

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«Хотят спровоцировать»: Лавров высказался о позиции США по Газе
Лавров: США, возможно, провоцируют выход кризиса Газы за пределы региона
15 ноября 2023, 13:34

Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты Америки, возможно, хотят спровоцировать выход кризиса сектора Газа за пределы региона, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для RT.
«Мне кажется, люди, которые разрабатывают подобные сценарии, на самом деле хотят спровоцировать ещё больший кризис. Возможно, это то, чего хотят американцы», - прокомментировал ситуацию Лавров. 

Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля. В ответ, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о старте военной операции на территории сектора Газа. В настоящий момент действия Израиля в Газе унесли десятки тысяч жизни мирных жителей. Остановить кровопролитие призывают многие лидеры западных стран. 

При этом, российский лидер Владимир Путин выступил за возобновление процесса создания палестинского государства. По мнению президента, именно замороженный вопрос о суверенитете Палестины разожгло нынешний конфликт.

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#сергей лавров
#сша
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В Кремле оценили возможность задержания российских танкеров в Дании
Песков призвал дождаться официальной информации о недопуске танкеров в Данию
15 ноября 2023, 13:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комментировать информацию о задержании Данией российских судов, следующих с нефтью, преждевременно.
Прежде издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что Дания намерена блокировать танкеры с российской нефтью. Авторы статьи сослались на неназванные источники, которые заявили, что подобная мера может быть введена на фоне массовых нарушений ценового потолка, установленного рядом западных стран.
 
Спикер Кремля отметил, что издание не раскрыло конкретный источник, поэтому говорить какой-либо блокировке преждевременно. Он также призвал ждать «осязаемой» информации по этому вопросу.  

Песков напомнил, что существуют правила международного торгового судоходства, которые необходимо строго соблюдать.

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#кремль
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#нефть
#россия
#судно
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Кремль ответил на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы в России
Песков: Россия продолжит поддерживать контакты с МОК
15 ноября 2023, 13:15

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена продолжать контактировать с Международным олимпийским комитетом, несмотря на несогласие с его позицией. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
По словам спикера Кремля, Россия не согласна с той позицией, которую МОК занял по отношению к спортсменам. 
 
«Мы будем продолжать наши контакты с МОК, несмотря ни на что. Мы категорически не согласны с той линией, которую МОК занял в контексте наших спортсменов», — заявил Песков.
Напомним, прежде глава организации Томас Бах заявил, что Всемирные игры дружбы, которые Россия намерена провести в 2024 году, организуются в политических целях. Он также призвал олимпийские комитеты отказаться от участия в турнире и бойкотировать мероприятие. 

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