Путин: РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна

Фото: сайт Кремля
Фото: сайт Кремля
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Фото: сайт Кремля
«Мы придаем большое значение отношениям с Союзом Коморских островов, они основываются на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга, имеют потенциал для развития по целому ряду направлений», - сказал Путин в рамках трехсторонней встречи.
Фото: сайт Кремля
«Россия одной из первых откликнулась на инициативу президента Сенегала на посту председателя Афросоюза о предоставлении Африканскому союзу полноправного членства в "Группе двадцати"», - заявил Путин на встрече с нынешним председателем Афросоюза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани.
Фото: сайт Кремля
Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
«Прошу Вас оценить идею о разработке современного компьютерного симулятора-игры про будни оператора дронов. Очевидно, что в будущем стране потребуются специалисты в этой отрасли, а популяризация данной профессии через игру станет лучшей рекламой такой формы служения Родине», — предаёт RT обращение Милонова к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Фото: iStock/vlastas
«Это абсолютная ложь и элемент психологической операции. Представители МАГАТЭ не фиксируют подобных рисков. На атомной станции строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Фото: iStock/Oleksii Liskonih
«Самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными», - прокомментировали ситуацию журналисты.