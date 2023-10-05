Путин: РФ может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний

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РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно.
Ранее Путин сообщил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора. Глава российского государства добавил, что шансов на выживание у противника не останется.
Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.
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Екатерина Коршунова