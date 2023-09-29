Путин: РФ поддерживает стремление стран Южной Америки вступить в БРИКС

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Россия будет стремиться налаживать и упрочивать связи Южной Америки с Евразийским экономическим союзом и поддерживает желание некоторых стран региона стать частью БРИКС в качестве полноценных партнеров.
Владимир Путин также добавил, что Россия приветствует намерение целого ряда латиноамериканских государств присоединиться к БРИКС либо в качестве полноправных членов, либо как равноправные партнеры.
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