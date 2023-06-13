Путин: России было обещано, что зерно не будет подвергаться «репрессиям»

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин рассказал о несдержанном обещании о том, что российское зерно не будет подвергнуто «репрессиям»
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами рассказал о несдержанном обещании о том, что российское зерно не будет подвергнуто «репрессиям».
Российский лидер заявил, что обещания о том, что отечественное зерно не попадет под санкции и для его экспорта не будут создаваться препятствия - оказалось обманом. Он пояснил, что из всего объема зерна, только около 3% было действительно поставлено нуждающимся странам. По его словам, 40% российского зерна уходит в страны Евросоюза.
Путин отметил, что продление зерновой сделки осуществлялось для того, чтобы сохранить дружественные отношения со странами, которые не согласны с интересами Запада. Президент отметил, что именно эти государства являются основными получатели российского зерна. По словам главы государства, в связи со сложившейся ситуацией, Россия думает над тем, чтобы выйти из соглашения по зерновой сделке.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин высказался о целях российских ударов на Украине.
Российский лидер заявил, что обещания о том, что отечественное зерно не попадет под санкции и для его экспорта не будут создаваться препятствия - оказалось обманом. Он пояснил, что из всего объема зерна, только около 3% было действительно поставлено нуждающимся странам. По его словам, 40% российского зерна уходит в страны Евросоюза.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин высказался о целях российских ударов на Украине.
Анастасия Крестьянова