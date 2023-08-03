Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях

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Президент России Владимир Путин считает, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях российского производства, это поможет улучшить качество отечественного автопрома. Об этом он заявил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
«Все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях. Всё это чиновничество наше замечательное оно должно понимать, что нужно стремится к развитию отечественных брендов», —заявил глава государства.
Путин подчеркнул, что повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на отечественного производителя. При этом, по его словам, полностью от импорта отказываться не стоит. Он также добавил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно.
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