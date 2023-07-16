Путин: Россия будет изучать трофейную западную военную технику

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Президент России Владимир Путин сообщил, что, несмотря на то, что российская военная техника вполне отвечает лучшим мировым стандартам, совсем не лишним будет изучение современных западных образцов, которые военные захватывают в качестве трофеев.
Тем не менее, добавил президент России, есть такое понятие как «обратный ижиниринг». Противник также производит современную технику. И если существует возможность изучить технологии, применить у себя какие-то уже существующие наработки, то глупо было бы от этого отказываться. Если трофейная техника может оказаться полезной для совершенствования российского вооружения, то ее, конечно, следует изучать, заключил Владимир Путин.
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Александр Бойцов