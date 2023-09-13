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Путин: Россия будет помогать КНДР строить спутники

13 сентября 2023, 07:49
Фото: РИА новости/Владимир Смирнов

Фото: РИА новости/Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поможет КНДР строить спутники, именно для этого он совместно с Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыным прибыл на космотдром «Восточный» в Амурской области.
«Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», - рассказал Путин журналистам.

По его словам, делегации КНДР будут показаны новые объекты. Глава государства также добавил, что он сможет обсудить все вопросы с Ким Чен Ыном, в том числе и военно-техническое сотрудничество. Времени для этого достаточно, отметил российский лидер.


Ранее Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области. Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.


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#кндр
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Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный»
13 сентября 2023, 07:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области.
Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.


«Рад вас видеть. Как вы добрались?», - Путин лично поприветствовал своего коллегу.

Ким Чен Ын в свою очередь поблагодарил Путина за теплый прием и приглашение посетить Россию, несмотря на занятость. Главы государств осмотрят космодром «Восточный», а затем проведут переговоры.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на космодром «Восточный». Российский лидер днем ранее рассказал о планах посетить космодром, однако программу своего пребывания раскрывать не стал.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 августа на поезде с официальным визитом. Он покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. В этой поездке его сопровождают высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил КНДР.

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#путин
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Путин прибыл на космодром «Восточный»
13 сентября 2023, 06:53

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин прибыл на космодром «Восточный». Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер днем ранее рассказал о планах посетить космодром, однако программу своего пребывания раскрывать не стал.

Строительство космодрома «Восточный» началось  в соответствии с указом Путина в 2012 году. Первый пуск с него прошел 28 апреля 2016 года.

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#россия
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В Германии испугались ответа России на конфискацию автомобилей россиян в ФРГ
Правительство ФРГ предупредили о последствиях конфискации автомобилей россиян
13 сентября 2023, 06:39

Фото: iStock/JARAMA

Депутаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предупредили о возможных контрмерах со стороны Москвы в ответ на систематическое изъятие автомобилей российских граждан, въезжающих в Евросоюз (ЕС). Обращение парламентариев к правительству было обнародовано, и информацию о нем получило агентство «Лента.ру».
Запрос немецких депутатов связан с серией случаев конфискации автомобилей с российскими номерами, которые происходили с июля 2023 года. Действия немецких таможенных служителей начались еще до официального объявления санкционной политики Еврокомиссии 8 сентября, когда подтвердились правила изъятия личных автомобилей граждан России, въезжающих в ЕС.

Запрос был направлен правительству Германии от имени депутатов бундестага Ойгена Шмидта, Кая Готтшалька, Йорна Кеннига и Геррита Хюи, представляющих партию АдГ. В своем заявлении они ссылались на решение ЕС о санкциях, в соответствии с которым «товары, приносящие России значительный доход и поддерживающие действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине, запрещены к прямой или косвенной покупке, импорту из России в ЕС или экспорту из ЕС в Россию».

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#финляндия
#товары
#правила
#ес
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Правительство Японии ушло в отставку
Kyodo: правительство Японии во главе с Кисидой в полном составе ушло в отставку
13 сентября 2023, 06:29

Фото: iStock/e-crow

Японское правительство в полном составе ушло в отставку, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на решение премьер-министра Фумио Кисиды.
Следующим этапом для Кисиде будет встреча с руководителем партии «Комэйто», которая является партнером Либерально-демократической партии в правящей коалиции, Нацуо Ямагути, чтобы обсудить создание нового кабинета. После этого новое правительство будет сформировано, и его состав будет утвержден императором Японии Нарухито в рамках специальной церемонии.

Состав нового кабинета будет включать изменения в 13 из 19 министерств, при этом 11 из них будут заняты новыми лицами. Отмечается, что в этом новом составе правительства будет пять женщин, что составляет максимальное количество женских назначений сравнимое с предыдущим правительством Синдзо Абэ.

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#правительство
#аэс
#встреча
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Захарова прокомментировала визит Ким Чен Ына в Россию
Представитель МИД Захарова: диалог России и КНДР вошел в доковидное русло
13 сентября 2023, 04:57

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объявила, что диалог между Пхеньяном и Москвой продолжается активно и входит в новое, более интенсивное русло, передает ТАСС.
Она дала этот комментарий в связи с визитом лидера Северной Кореи, Ким Чен Ына, в Россию. Захарова подчеркнула, что взаимодействие с Северной Кореей сейчас развивается в неофициальном формате и находится на постоянной основе в ряде различных направлений.

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#захарова
#кндр
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В Ирландии обвинили двух украинцев в незаконной продаже сигарет
Donegallive: двух украинцев обвинили в незаконной продаже сигарет в Ирландии
13 сентября 2023, 04:52

Фото: iStock/Svetlanais

В Ирландии задержаны два украинских беженца, которых обвиняют в незаконной продаже сигарет, сообщает обозреватель Donegallive Крис МакНалти.
По информации МакНалти, инцидент произошел после того, как в полицию поступил звонок о двух мужчинах, которые предлагали сигареты на продажу из автомобиля на Пирс-роуд в городе Леттеркенни, что находится в графстве Донегол на севере Ирландии. Автомобиль был зарегистрирован на Украине.

Полиция успела зафиксировать процесс совершения сделки, и затем двое мужчин сели в автомобиль и покинули место происшествия. Позднее полиция остановила автомобиль и обнаружила большое количество сигарет.

Следователи проводят дальнейшие расследования данного случая, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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#всу
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AT: Вмешательство США на Украину войдет в историю как несправедливая интервенция
13 сентября 2023, 04:33

Фото: iStock/ValleraTo

Автор American Thinker Виктория Уайт Бергер заявила, что вмешательство США в вооруженный конфликт на территории Украины войдет в историю как несправедливая интервенция.
«Если продолжительное вмешательство базируется, в основном, на полускрытых амбициях политической элиты, то в истории она морально обречена стать несправедливой интервенцией», — говорится в публикации.

Бергер отметила, что у Соединенных Штатах была подобная ситуация во Вьетнаме. По мнению обозревателя, решения действующего американского лидера Джо Байдена о поддержке Киева привели ко многим односторонним военным, финансовым и политическим действиям.

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#украина
#сша
#конфликт
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Погибли сотни тысяч: На Западе рассказали, кто отговорил Зеленского от мира
Журналист Боуз: План Бориса Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей
13 сентября 2023, 03:13

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X написал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с РФ.
«Когда мир на Украине был в пределах досягаемости и не было необходимости в гибели сотен тысяч украинских мужчин, Джонсон убедил Зеленского «бороться дальше» и отказаться от мирного плана. Ни он, ни богатая элита не умрут в окопах, которые он превратил в могилы», — говорится в публикации.

Боуз накануне отметил, что эксперты на Западе заблуждались в своих прогнозах о поражении российской стороны. По словам обозревателя, они недооценили Россию в военном и экономическом аспектах, а теперь "неохотно восхищаются" эффективностью ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#вс рф
#пво
#украина
#мир
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Telegraph: Профсоюзы Британии отказались осудить СВО
Telegraph: Профсоюзы Британии отказались осудить СВО на Украине
13 сентября 2023, 02:44

Фото: iStock/IR_Stone

В Великобритании крупные профсоюзы не стали подписывать заявление с осуждением СВО на территории Украины. Об этом пишет The Daily Telegraph.
В ходе конференции Британского конгресса тред-юнионов в Ливерпуле было запланировано единогласное принятие заявления «Солидарность с Украиной». Однако FBU (Профсоюз пожарных бригад) выступил против такой инициативы, а RMT (Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз) при голосовании воздержался.

По словам представителя FBU Джейми Ньюэлл, он не поддерживает военную спецоперацию, но и не считает приемлемыми поставки Киеву британского оружия.

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