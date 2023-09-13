Путин: Россия будет помогать КНДР строить спутники

Депутаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предупредили о возможных контрмерах со стороны Москвы в ответ на систематическое изъятие автомобилей российских граждан, въезжающих в Евросоюз (ЕС). Обращение парламентариев к правительству было обнародовано, и информацию о нем получило агентство «Лента.ру».