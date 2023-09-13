Путин: Россия будет помогать КНДР строить спутники

Фото: РИА новости/Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поможет КНДР строить спутники, именно для этого он совместно с Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыным прибыл на космотдром «Восточный» в Амурской области.
«Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», - рассказал Путин журналистам.
По его словам, делегации КНДР будут показаны новые объекты. Глава государства также добавил, что он сможет обсудить все вопросы с Ким Чен Ыном, в том числе и военно-техническое сотрудничество. Времени для этого достаточно, отметил российский лидер.
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