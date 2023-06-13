Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки

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Владимир Путин допустил выход России из зерновой сделки
Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ задумывается над выходом из зерновой сделки, сообщает «РИА Новости».
«РФ думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более, что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников», - прокомментировал ситуацию Путин.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что, в отличии от украинцев, Россия не станет бить по жилым кварталам и мирным объектам. «Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам», - подметил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, как официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь заявил, что молчание Соединенных Штатов Америки по ситуации вокруг «Северных потоков» вызывает удивление.
«РФ думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, тем более, что коридор используется Украиной для нападения с помощью беспилотников», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее «Радио 1» сообщало, как официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь заявил, что молчание Соединенных Штатов Америки по ситуации вокруг «Северных потоков» вызывает удивление.
Евгения Парфентьева