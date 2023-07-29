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Путин: Россия готова искать пути мирного урегулирования на Украине

29 июля 2023, 03:56

Фото: сайт Кремля

Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами африканских государств в рамках саммита «Россия — Африка».
Глава российского государства также напомнил, что препятствия на пути урегулирования возникают по инициативе властей Украины. Ранее в Киеве одобрили специальную нормативную базу, которая исключает возможность переговоров с Россией.

«Мы, со своей стороны, никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога», — сказал российский лидер.


Путин отметил, что идеи и подход его африканских коллег перекликаются с сутью предложенного КНР в конце зимы мирного плана по урегулированию ситуации по Украине. По его словам, в Москве внимательно проанализировали высказанные предложения и относятся к ним с большим вниманием.

В свою очередь, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские лидеры собираются продолжить диалог с обеими сторонами конфликта на Украине.

«Мы полагаем, что интересам человечества, а также интересам России и Украины отвечает восстановление мира. Конфликт должен быть разрешен мирным путем <...> Мы все выступаем в поддержку мира, во многом наш приезд сюда является свидетельством этого», — отметил он.

Напомним, что ключевыми моментами плана, предложенного Пекином, стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. В Китае также призвали стороны конфликта уважать суверенитет всех стран, соблюдать устав ООН и отказаться от менталитета холодной войны. План предлагает разрешить гуманитарный кризис и обеспечить защиту мирных граждан и военнопленных, включая обмен. Акцент также делается на необходимости сохранять безопасность электростанций и снижении рисков ядерного конфликта, применения биологического или химического оружия.

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#мир
#украина
#владимир путин
#россия
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В США раскрыли главный козырь России на мировой арене
Полковник Дэниел Дэвис: ядерный арсенал позволит России сохранить все территории
29 июля 2023, 02:03

Фото: iStock/Arseniy45

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал главные преимущества России, которые позволять ей победить в украинском конфликте и занять доминирующее положение в мире. К ним он, в частности, отнес наличие крупнейшего в мире запаса ядерного оружия.
«У них есть козыри, которые делают фактически невозможным мириться с прямым военным поражением», — написал Дэвис в своей статье для 19fortyfive.

Кроме наличия ядерного оружия, полковник отнес к преимуществам России тот факт, что наша страна является одним из крупнейших производителей энергии и сельхозпродукции.

По словам Дэвиса, Западу давно пора трезво понять этот факт и перестать недооценивать как российскую армию, так и решимость президента РФ Владимира Путина защищать новые российские регионы, в том числе и силой ядерного оружия.

«Практически немыслимо, чтобы Путин когда-либо и на каких-либо условиях пошел на соглашение, которое вернуло бы Киеву контроль над какой-либо из занятых территорий», — написал Дэвис.

При этом он отметил, что российские официальные лица не раз заявляли о применении ядерного арсенала только в свете концепции непосредственной угрозы территории России, в рамках «ответно-встречного удара».

Напомним, газета Financial Times ранее сообщала, что в ходе своего визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин лично попросил Владимира Путина не применять ядерное оружие на Украине. Позже ее опроверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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#сша
#путин
#ядерное рф
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Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева покидает свой пост
29 июля 2023, 01:14

Фото: istock/G0d4ather

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева с 1 августа переходит на должность советника председателя, сообщили в пресс-службе самого регулятора. Юдаева работала на этом посту 10 лет — с сентября 2013 года, когда пришла туда вместе с нынешней главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
«Ксения Юдаева остается членом Совета директоров и Комитета финансовой стабильности Банка России. <...> Она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России <...> Также в сфере ответственности Ксении Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам», — пояснили в пресс-службе регулятора.





Ксении Юдаевой 53 года. На должность первого зампреда ЦБ ее назначили в сентябре 2013 года. В Банке России она курировала экономическое моделирование и прогнозирование, анализ рисков финансовой стабильности, макропруденциальное регулирование, установление курсов иностранных валют, формирование денежно-кредитной и финансовой статистики, в том числе состояние внешнего долга.

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#центральный банк россии
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Байдена снова подвела память
ТАСС: Байден забыл подписать указ после выступления в штате Мэн
29 июля 2023, 00:46

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден вновь публично попал в неловкую ситуацию, забыв подписать документ, ради которого выступал перед собравшимися в штате Мэн, сообщает ТАСС.
«Байден завершил свою речь, начал пожимать руки зрителям, но затем направился обратно к подиуму, потому что забыл подписать указ о производстве в США, что было одним из центральных событий мероприятия», — говорится в отчете пресс-пула Белого дома.

После того, как помощник шепотом подсказал президенту о случившейся оплошности, американский лидер попытался все исправить, сведя инцидент к шутке.

«Я забыл, что не подписал указ. Одни разговоры, никаких действий», — сказал президент США, после чего вновь отправился пожимать руки собравшимся.

Несколькими днями ранее президент Соединённых Штатов во время мероприятия в Филадельфии не смог самостоятельно покинуть сцену. На кадрах соответствующего видео можно увидеть, как Байден завершает речь, благодарит слушателей, а затем поворачивается к одному из помощников с озадаченным видом, делая руками жесты.

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#сша
#память
#джо байден
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США не поощряют нанесения ударов по России
Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поощряют ракетный удар ВСУ по Таганрогу
29 июля 2023, 00:25

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

США не поощряют никаких ударов по территории России и не содействуют им. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя ракетный обстрел Таганрога со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 28 июля.
«Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им», — сказал Джон Кирби во время своего онлайн-брифинга с журналистами. При этом вопрос о том, является ли атака на Таганрог частью активизировавшегося контрнаступления ВСУ, представитель Белого дома переадресовал самим украинцам.

Напомним, 28 июля в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим нанес удар по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200. При взрыве пострадали 12 человек. Позже над городов Азов Ростовской области была сбита еще одна запущенная ВСУ ракета.

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#ракета
#всу
#сша
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Путин: нейтральный статус Украины для нас имеет принципиальное значение
28 июля 2023, 23:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин во время встречи с африканскими лидерами на полях саммита «Россия — Африка» заявил, что нейтральный статус Украины имеет для Москвы принципиальное значение.
По словам главы российского государства,  РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и до сих пор готова искать пути мирного урегулирования конфликта. Путин напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой.

Президент заявил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Также Путин подчеркнул, что принципы Устава ООН должны уважаться и другими государствами: «Не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других».



Обращаясь к главам африканских государств, российский лидер отметил, что их подход по Украине перекликается с китайским мирным планом.

Напомним, что ключевыми моментами плана, предложенного Пекином, стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. В Китае также призвали стороны конфликта уважать суверенитет всех стран, соблюдать устав ООН и отказаться от менталитета холодной войны. План предлагает разрешить гуманитарный кризис и обеспечить защиту мирных граждан и военнопленных, включая обмен. Акцент также делается на необходимости сохранять безопасность электростанций и снижении рисков ядерного конфликта, применения биологического или химического оружия.

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#россия
#путин
#переговоры
#украина
#африка
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Келин: в Лондоне очень ревностно отнеслись к саммиту «Россия-Африка»
28 июля 2023, 23:07

Фото: сайт Кремля

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что в Великобритании довольно ревностно отнеслись к саммиту «Россия-Африка» и пытались подать его в негативном свете.
«Здесь очень ревностно отнеслись к саммиту "Россия-Африка", внимательно отслеживали результаты. Пытались его подать как можно более негативно», – заявил Келин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, перед проведением саммита представители Лондона в ходе своих визитов в Африку пытались принудить африканских лидеров и дипломатов отказаться от поездки в Санкт-Петербург. При этом он подчеркнул, что у них ничего не вышло, а успех саммита указывает на прочность российских позиций в странах Африки.

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#африка
#поездки
#петербург
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Администрация Байдена готова запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины
28 июля 2023, 23:07

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Вашингтонская администрация готова запрашивать у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Киева, если посчитает её необходимой. Об этом 28 июля заявил на брифинге Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.
«Мы, разумеется, не будем робеть, возвращаясь к Конгрессу, если и когда возникнет необходимость в дополнительных пакетах финансирования», — заявил Кирби. 

Вашингтон и Рим будут оказывать Киеву помощь до тех пор, пока Украина не перестанет в ней нуждаться. К такому обоюдному решению в ходе двусторонних переговоров пришли американский президент Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Лидеры обеих стран договорились предоставлять Киеву политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь «столько, сколько будет необходимо».

Ранее немецкое издание Die Welt опубликовало интервью министра финансов Германии Кристиана Линднера, в котором он признался, что у страны кончились деньги на помощь Украине.

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#сша
#деньги
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#украина
#джо
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В Белом доме не одобрили атаку ВСУ на Таганрог
Белый дом: США не поощряют удары по России и не содействуют им
28 июля 2023, 22:08

Фото: iStock/rarrarorro

В Белом доме заявили, что США не поддерживают украинские удары по территориям России, а также не принимают участие в их подготовке. Так координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал атаку ВСУ по Таганрогу.
«Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им», - заявил Кирби.

Он также не осведомлен, является ли атака на Таганрог частью украинского контрнаступления.

Напомним, 28 июля в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим нанес удар по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200. При взрыве пострадали 12 человек. Позже над городов Азов Ростовской области была сбита еще одна вражеская ракета.

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В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на Таганрог
28 июля 2023, 20:37

Фото: сайт Кремля

Киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в Таганроге.
«Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас - всех других районов», - заявил Песков.

При этом он отметил, что подобный инцидент в Ростовской области происходит впервые. Однако, по его словам, система ПВО сбила атакующие ракеты. По предварительным данным, жертв нет.

Напомним, 28 июля в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим нанес удар по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200. При взрыве пострадали 12 человек. Позже над городов Азов Ростовской области была сбита еще одна вражеская ракета.

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