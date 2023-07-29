Путин: Россия готова искать пути мирного урегулирования на Украине

Фото: сайт Кремля
Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами африканских государств в рамках саммита «Россия — Африка».
Глава российского государства также напомнил, что препятствия на пути урегулирования возникают по инициативе властей Украины. Ранее в Киеве одобрили специальную нормативную базу, которая исключает возможность переговоров с Россией.
Путин отметил, что идеи и подход его африканских коллег перекликаются с сутью предложенного КНР в конце зимы мирного плана по урегулированию ситуации по Украине. По его словам, в Москве внимательно проанализировали высказанные предложения и относятся к ним с большим вниманием.
В свою очередь, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские лидеры собираются продолжить диалог с обеими сторонами конфликта на Украине.
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«Мы, со своей стороны, никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога», — сказал российский лидер.
В свою очередь, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские лидеры собираются продолжить диалог с обеими сторонами конфликта на Украине.
«Мы полагаем, что интересам человечества, а также интересам России и Украины отвечает восстановление мира. Конфликт должен быть разрешен мирным путем <...> Мы все выступаем в поддержку мира, во многом наш приезд сюда является свидетельством этого», — отметил он.Напомним, что ключевыми моментами плана, предложенного Пекином, стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. В Китае также призвали стороны конфликта уважать суверенитет всех стран, соблюдать устав ООН и отказаться от менталитета холодной войны. План предлагает разрешить гуманитарный кризис и обеспечить защиту мирных граждан и военнопленных, включая обмен. Акцент также делается на необходимости сохранять безопасность электростанций и снижении рисков ядерного конфликта, применения биологического или химического оружия.
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Артем Путинцев