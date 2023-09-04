Путин: Россия готова к переговорам по зерновой сделке

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по возобновлению зерновой сделки. Об этом он сообщил в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
Глава государства также выразил надежду, что в ближайшее время, переговоры по созданию газового хаба с турецкой стороной также завершатся. Владимир Путин отметил, что государства намерены сделать ситуацию в энергетической отрасли более стабильной.
В свою очередь, Эрдоган заявил, что весь мир наблюдает за переговорами лидеров, надеясь на результат.
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В свою очередь, Эрдоган заявил, что весь мир наблюдает за переговорами лидеров, надеясь на результат.
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Анастасия Крестьянова