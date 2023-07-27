Путин: Россия может заместить украинское зерно беднейшим странам Африки

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна имеет все возможности заместить украинское зерно как платно, так и бесплатно для беднейших стран Африки.
«Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки», - сказал глава государства в рамках Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка».
При этом он отметил, что в России в текущем году ожидается рекордный урожай. Также Путин объявил, что в ближайшие четыре месяца РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка.
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Элина Позднякова