Путин: Россия готова заместить украинское зерно как бесплатно, так и за деньги

Россия готова заместить украинское зерно как бесплатно, так и на коммерческой основе, поскольку в этом году ожидается рекордный урожай. Об этом написал президент РФ Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», посвященной открытию форума «Россия — Африка».