Путин: Россия готова заместить украинское зерно как бесплатно, так и за деньги

Фото: сайт Кремля
Россия готова заместить украинское зерно как бесплатно, так и на коммерческой основе, поскольку в этом году ожидается рекордный урожай. Об этом написал президент РФ Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», посвященной открытию форума «Россия — Африка».
По словам главы российского государства, Россия приняла на себя обязательства содействовать реализации зерновой сделки, так как она изначально была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки.
Президент напомнил: за время действия сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% пришлось на страны Евросоюза, в то время как беднейшим странам Азии и Африки, таким, как Афганистан, Сомали, Эфиопия, Йемен или Судан, досталось менее миллиона тонн — это менее 3 процентов от общего объема экспорта.
При этом ни одно из условий РФ по зерновой сделке так и не выполнили, пишет Путин. В первую очередь это касается вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, а также прекращения препятствий для безвозмездных поставок Россией минеральных удобрений африканским странам. В этих условиях очередное продление зерновой сделки, окончательно утратившей свое гуманитарное предназначение, потеряло всякий смысл, объяснил российский президент.
Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку только после выполнения Западом семи условий.
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«Однако данная «сделка» <...> по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины», — написал Владимир Путин.
При этом ни одно из условий РФ по зерновой сделке так и не выполнили, пишет Путин. В первую очередь это касается вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, а также прекращения препятствий для безвозмездных поставок Россией минеральных удобрений африканским странам. В этих условиях очередное продление зерновой сделки, окончательно утратившей свое гуманитарное предназначение, потеряло всякий смысл, объяснил российский президент.
Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку только после выполнения Западом семи условий.
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Артем Путинцев