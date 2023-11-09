Путин: Россия и Казахстан подготовили документы на сумму около ста миллионов $

Фото: kremlin.ru
Россия и Казахстан подготовили на подписание документы на сумму порядка ста миллионов долларов, об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
По словам российского лидера, РФ и Казахстан подготовили на подписание документы, объём которых составляет порядка ста миллионов долларов, в рамках форума международного сотрудничества.
9 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан, по приглашению главы страны Касым-Жомарта Токаева. Главы государств по видеосвязи будут участвовать в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана.
Отмечается, что Токаев встретил Путина в резиденции «Акорда».
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9 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан, по приглашению главы страны Касым-Жомарта Токаева. Главы государств по видеосвязи будут участвовать в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана.
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Евгения Парфентьева