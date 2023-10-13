Путин: Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности, все идет по плану

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы безопасности решаются соответствующими структурами РФ и Таджикистана, отношения стран развиваются по плану. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Глава российского государства отметил, что встреча между лидерами стран должна была произойти для констатации совместных спланированных действий. Также Путин еще раз поздравил главу Таджикистана с прошедшим днем рождения.
Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, пройдет заседание Совета глав государств СНГ.
Ранее президент России Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразили удовлетворение уровнем отношений между государствами.
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Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, пройдет заседание Совета глав государств СНГ.
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Екатерина Коршунова