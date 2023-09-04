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Путин: Россия и впредь намерена обеспечивать Турцию газом

Путин: Россия намерена обеспечивать поставки газа в Турцию и третьи страны
04 сентября 2023, 16:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена обеспечивать поставки газа в Турцию и третьи страны. Об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Глава государства подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком газа и будет продолжать осуществлять его поставки в Турцию и другие страны.

Также, президент России высказался о возможном возобновлении зернового соглашения. Путин отметил, что государство обеспечивало безопасность зернового коридора, когда в это время, другая сторона использовала его для террористических атак. Он заявил, что Москва вернется к сделке, как только будут выполнены все договоренности, которые предусматривает соглашение.

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#поставки
#путин
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Путин заявил, что вторая сторона зерновой сделки использовала коридор для террористических атак
Путин: Другая сторона использует зерновой коридор для террористических атак
04 сентября 2023, 16:46

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что другая сторона зерновой сделки использовала морской коридор для террористических атак.
«Пока РФ обеспечивала безопасность по зерновому коридору, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак», - прокомментировал ситуацию российский лидер.

При этом, глава РФ, на встрече с президентом Турции 4 сентября заявил, что Россия реанимирует зерновую сделку, как только будут выполнены все договоренности в отношении РФ. 

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что даты двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина согласовываются. При этом, последняя встреча лидеров РФ и КНР прошла 20 марта 2023 года.

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#рф
#зерновая сделка
#владимир путин
#террористы
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Песков: министры обороны России и Турции пообщались отдельно
04 сентября 2023, 16:37

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министры обороны России и Турции пообщались отдельно.
Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

Ранее Песков заявил, что никаких документов по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи подписывать не планируется. По словам Пескова, встреча между лидерами двух государств прошла конструктивно, прошла сверка часов по всем направлениям.

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#сотрудничество
#сочи
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#турция
#встреча
#песков
#рф
#переговоры
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Политолог Фёдоров высказал мнение о ненадежности Эрдогана
04 сентября 2023, 16:33

Фото: сайт Кремля

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров прокомментировал встречу в Сочи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Мнением он поделился с радио «Комсомольская правда». По признанию Федорова, людям не стоит воспринимать турецкого лидера в качестве друга или партнера России.
 
По словам Фёдорова, если Эрдоган приехал в Сочи, значит, у него есть своя задача. Он преследует исключительно собственные интересы.
 
«Он для меня такой противник, очень серьезный, который играет свою долгую игру», - заявил Георгий Фёдоров.
Также, по мнению эксперта, после отключения от европейского рынка Эрдоган более не рассматривает Россию в качестве надежного партнера. Но при этом Москва и Анкара по-прежнему тесно связаны в сфере экономики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких документов по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи подписывать не планируется.

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#турция
#россия
#политика
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В Кремле сообщили о планах Путина на единый день голосования
Песков: Путин выберет электронный способ голосования на выборах
04 сентября 2023, 16:32

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства в единый день голосования, скорее всего, будет участвовать в нем удаленно. Об этом он рассказал журналистам.
Спикер Кремля заявил, что электронное голосование является простым и удобным способом. По его словам, Владимир Путин, скорее всего, воспользуется именно им.  

Напомним, единый день голосования состоится 10 сентября.  

Прежде сообщалось, что Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили сотрудничество между государствами, зерновую сделку и строительство в Турции АЭС. 

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#переговоры
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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина
Песков: Дата встречи Путина и Си Цзиньпина согласовывается
04 сентября 2023, 16:25

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что даты двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина согласовываются.
​Последняя встреча лидеров РФ и КНР прошла 20 марта 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, с которым он планирует обсудить развитие гуманитарных контактов.

«Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его свои другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях», - отметил российский президент. 

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#владимир путин
#песков
#китай
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Путин по видеосвязи проведет совещание по развитию дальневосточных городов
04 сентября 2023, 16:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, 5 сентября глава российского государства также проведет заседание Российского организационного комитета «Победа». В пресс-службе президента сообщили, что в рамках мероприятия, будут рассмотрены заявки на присвоение звания «Город трудовой доблести» ряду регионов.

Ранее Путин заявил, что необходимо определить пути формирования новых логистических цепочек и обеспечения продовольственной безопасности. Об этом Путин сообщил в приветствии участников Восточного экономического форума.

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#победа
#заседание
#путин
#рф
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Путин 5 сентября проведет заседание оргкомитета «Победа»
04 сентября 2023, 16:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 5 сентября проведет заседание оргкомитета «Победа». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что глава государства примет участие в заседании в режиме видеосвязи.

В пресс-службе президента сообщили, что в рамках мероприятия, будут рассмотрены заявки на присвоение звания «Город трудовой доблести» ряду регионов. Аналогичное заседание было проведено с участием президента в прошлом году. Владимир Путин присвоил звания «Город трудовой доблести» нескольким российским городам.

Ранее сообщалось, что в Сочи завершились переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана. 

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Рогов: спецслужбы США давно завербовали нового министра обороны Украины Умерова
04 сентября 2023, 16:09

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров давно завербован спецслужбами США, где ранее проходил обучение. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, Умеров был близок к структурам турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который был подконтролен американским спецслужбам. Рогов также считает, что Умеров более удобен Западу для обналичивания бюджетных средств, которые выводятся через Киев.

Напомним, 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил о смене министра обороны Украины и об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

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Представитель ЕС Стано призвал Россию вернуться к зерновой сделке
04 сентября 2023, 15:56

Фото: iStock/Orientaly

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Брюсселе призывают РФ вернуться к участию в зерновой сделке.
Отмечается, что Стано не прокомментировал готовность Евросоюза способствовать облегчению российского сельскохозяйственного экспорта.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не дал ответ на письмо генсека ООН Антониу Гетерреша. Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия готова продлить зерновую сделку, если будут выполненные данные ей обещания. 

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