Путин: Россия и впредь намерена обеспечивать Турцию газом

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена обеспечивать поставки газа в Турцию и третьи страны. Об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
Также, президент России высказался о возможном возобновлении зернового соглашения. Путин отметил, что государство обеспечивало безопасность зернового коридора, когда в это время, другая сторона использовала его для террористических атак. Он заявил, что Москва вернется к сделке, как только будут выполнены все договоренности, которые предусматривает соглашение.
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Анастасия Крестьянова