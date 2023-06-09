Путин: Россия как будущий председатель в СНГ настроена на самое тесное сотрудничество

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Глава государства сообщил, что Россия намерена в следующем году принять председательство в СНГ. По его словам, Москва настроена на выстраивание тесного сотрудничества со странами Содружества. Он также заявил о намерении реализовать совместные амбициозные планы. Российский лидер обратил внимание на то, что Москва будет учитывать инициативы, которые были озвучены в ходе рабочей встречи.
Ранее «Радио 1» сообщало , что Путин обсудит с Лукашенко встречу с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.