Путин: Россия могла бы помочь с урегулированием конфликта Израиля и Палестины

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Россия могла бы помочь в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом в беседе с ведущим межарабского телеканала Al-Ghad Амро Абделем Хамидой сообщил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что у России выстроены стабильные деловые отношения. В тоже время и с Палестиной у РФ дружественные взаимоотношения, которые держатся уже на протяжении нескольких десятилетий.
Таким образом, по словам Путина, Россия могла бы внести некий вклад в завершение сложившегося вооружённого конфликта и урегулирование ситуации.
Кроме того, глава государство отметил, что для решения проблемы может понадобиться возобновление деятельности так называемого ближневосточного «квартета», в который входили Россия, США, Евросоюз и ООН.
Однако в настоящее время ещё рано говорить об урегулировании конфликта, поскольку он находится в острой форме, подобия которой в нынешнее время, по мнению Путина, нет нигде в мире.
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Таким образом, по словам Путина, Россия могла бы внести некий вклад в завершение сложившегося вооружённого конфликта и урегулирование ситуации.
Однако в настоящее время ещё рано говорить об урегулировании конфликта, поскольку он находится в острой форме, подобия которой в нынешнее время, по мнению Путина, нет нигде в мире.
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Анастасия Чинкова