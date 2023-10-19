Путин: Россия может на высоком уровне проводить международные соревнования

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет проводить спортивные соревнования на высочайшем уровне и приглашать на них иностранных атлетов. Об этом он сказал во время своего выступления на Международном форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми.
Владимир Путин также напомнил, что у России есть успешный опыт проведения крупнейших международных стартов, таких, как зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году. По всей стране к этим турнирам были построены современные, оснащенные по передовым мировым стандартам стадионы и спортивные комплексы. А всего в России действуют более 350 тысяч спортивных объектов.
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