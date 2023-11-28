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Путин: Россия находится в авангарде построения справедливого устройства мира

28 ноября 2023, 16:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на Всемирном русском народном Соборе объявил, что Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства.
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#владимир путин
#россия
#политика
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Путин заявил, что Россия стала сильнее
Путин: россияне возвращаются к истинным ценностям, что делает РФ сильнее
28 ноября 2023, 16:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе Всемирного русского народного Собора заявил, что Россия стала намного сильнее.
По словам главы государства, усилению страны послужило возвращение исторических регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. 

Кроме того, заметно обращение россиян к истинным ценностям и активный уход от того, что было привнесено в Россию извне. 

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#владимир путин
#россия
#россияне
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Путин: Мы никому не позволим делить Россию
28 ноября 2023, 16:44

Фото: сайт Кремля

Выступая на 25-м Всемирном русском народном соборе, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не потерпит никакого вмешательства в свои внутренние дела. Попытки Запада разделить, расчленить Россию и посеять в ней смуту обречены на провал.
Российский лидер отметил, что в последнее время все активнее раздаются знакомые высказывания недругов нашей страны о том, что Россия — это тюрьма народов, а сами русские — нация рабов. Эти речи нам приходилось слышать на протяжении целых веков, в них нет ничего нового, подчеркнул глава государства. На самом деле им нужно расчленить и разграбить богатую Россию. Если не получается силой, то необходимо раскачивать страну изнутри, сея смуту.

Владимир Путин заявил, что любые попытки посеять национальную или религиозную рознь внутри России будут расценены как агрессивные попытки вмешательства во внутренние дела государства и они мгновенно получат жесткий отпор.

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#россия
#владимир путин
#страны
#тюрьма
#лидер
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Ряд европейских государств отказался от участия во встрече глав МИД ОБСЕ из-за Лаврова
Эстония, Литва и Латвия отказались присутствовать на встрече ОБСЕ из-за Лаврова
28 ноября 2023, 16:26

Фото: сайт Кремля

Министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отказались от участия во встрече глав ведомств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье из-за присутствия на ней главы российского МИД Сергея Лаврова.
Встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ должна пройти с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определят страну, которая станет председателем организации на предстоящий год. 

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что встреча Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном на совещании глав МИД ОБСЕ не состоится. Это связано с тем, что американская сторона не отправляла соответствующий запрос России. 

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#встреча
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Глава Курчатовского института заявил о «глубинной» ненависти Запада к Путину
Ковальчук: Запад ненавидит Путина за то, что он не позволил расчленить Россию
28 ноября 2023, 16:25

Фото: сайт Кремля

Запад ненавидит президента Российской Федерации Владимира Путина за то, что он не дал разделить Россию ради добычи ее громадных ресурсов. Об этом заявил лава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, сообщают РИА Новости.

«Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями. Они нас уже поделили полностью, абсолютно, как с Югославией, и уже делили ресурсы», — сказал Ковальчук.
Он отметил, что сейчас ситуация изменилась, так как все произошло так, как не хотел Запад. Ковальчук заключил, что именно это стало причиной такой глубинной ненависти. 

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 27 ноября подписал несколько социально важных законов. Редакция «Радио 1» расскажет о последних изменениях в законодательстве. 

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#новости
#запад
#владимир путин
#россия
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Азербайджан выразил протест трём западным государствам
Послов США, ФРГ и Франции вызвали в МИД Азербайджана
28 ноября 2023, 16:08

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало послов США, Германии и Франции из-за незаконных финансовых операций. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дипломатам сообщили о том, что новостной портал «AbzasMedia» проводил незаконные финансовые операции вместе с организациями, которые зарегистрированы в указанных странах. Кроме того, выяснилось, что в противоправной деятельности участвовали и правительства этих стран. 

По законодательству Азербайджана серьёзными нарушениями являются незарегистрированные на государственном уровне грантовые соглашения, а также выделение средств проектам, не прошедшим регистрацию. 

В ведомстве отметили, что Азербайджан осудил действия США, Германии и Франции в стране, поскольку это можно трактовать на незаконное вмешательство во внутренние дела государства. 

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#сша
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#франция
#мид
#финансы
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Главы четырёх российских регионов объединились в Содружество Донбасса
Ростовская и Воронежская области, ЛНР и ДНР объединились в Содружество Донбасса
28 ноября 2023, 15:49

Фото: iStock/macky_ch

Главы Ростовской и Воронежской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик подписали соглашение о создании Содружества Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
Торжественная церемония подписания соглашения состоялась на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в районе Ростова-на-Дону. 

Согласно документу, регионы вступают в сотрудничество в различных областях. В частности, в экономической, торговой, промышленной, инвестиционной, научной, образовательной и других сферах. 

Стороны соглашения должны быть равноправными участниками содружества, вне зависимости от размера территории количества проживаемого на ней населения. 

Соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действительно в течение пяти лет. 

Напомним, что в 2011 году был создан еврорегион Донбасс, в составе которого были Ростовская, Воронежская, Луганская и Донецкая области. Однако в 2014 году содружество завершило свою деятельность. 

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#днр
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#соглашение
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США выделят средства на восстановление энергетической инфраструктуры Украины
Минэнерго Украины: США вложат 25 млн долларов в энергетическую инфраструктуру
28 ноября 2023, 15:32

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина ждёт от США выделения 25 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, повреждённой в ходе конфликта. Об этом сообщили в украинском Минэнерго.
Отмечается, что агентство США по международному развитию и секретариат энергетического сообщества уже подписали соглашение о грантовом взносе государства в фонд поддержки энергетической отрасли Украины. 

Общая сумма взносов в фонд со стороны нескольких государств составила порядка 330 миллионов евро. Отмечается, что из них около 192 миллионов евро уже внесены 15 спонсорами, а остальная часть суммы – это анонсированные взносы, которые ожидаются на счёте в скором времени. 

В ведомстве добавили, что эти средства используются для закупки оборудования, с помощью которого будут проводиться работы по восстановлению энергетики в стране. 

Фонд поддержки энергетики Украины создали весной 2022 года, пояснили в Минэнерго. 

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#украина
#сша
#энергетика
#деньги
#помощь
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Украина и Италия начали переговоры о гарантиях безопасности Киеву
Украина и Италия начали переговоры о гарантиях безопасности
28 ноября 2023, 15:26

Фото: istock / okfoto

Украина и Италия начали переговоры на тему гарантий безопасности Киева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Офис украинского президента.

«По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства (Ермака - прим.ред.) начат первый раунд консультаций с Итальянской Республикой относительно заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности», — заявили в Офисе Зеленского.
Украинскую делегацию возглавил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он заявил, что Украина консультируется со всеми государствами «Большой семерки» (G7). Отмечается, что в 2024 году Италия будет председательствовать в объединении.

Ранее депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что для оказания помощи Украине правительству Германии придется использовать деньги из других невоенных статей бюджета. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#соглашения
#украина
#офис
#италия
#переговоры
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Захарова: В секторе Газа необходимы перемирие и прекращение огня
28 ноября 2023, 15:21

Фото: istockphoto.com/Racide

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в секторе Газа необходимо прекратить огонь и прийти к перемирию.
Она подчеркнула, что с такой позицией России согласно большинство стран.

«Необходимо подчёркивать принципиальную позицию России, и к нам присоединилось большинство стран мира — так называемое глобальное большинство — в необходимости перемирия, прекращения огня и решения срочно гуманитарных вопросов», — отметила в беседе с RT Захарова.

Тем временем, есть мнение и о том, что нынешние конфликты, которые сегодня находятся в активной фазе, спровоцированы именно Западом, в частности, США. Как пишет «Царьград», нынешняя война на Ближнем Востоке и подготовка «непрямого» конфликта с Китаем способствуют финансированию Пентагона в ущерб простым американцам.

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#россия
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