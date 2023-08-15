Путин: Россия остается сторонником многополярного мироустройства

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства, которое основано на приоритете норм и принципов международного права. Об этом Путин сообщил в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
Президент РФ добавил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. Он также указал на намерения США перенести свой военный потенциал в космос. По словам российского лидера , ряд стран осуществляет попытки, направленные на то, чтобы столкнуть народы между собой и провоцируют конфликты.
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