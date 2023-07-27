Путин: Россия открыта к сотрудничеству с Коморскими островами

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Президент России Владимир Путин заявил о том, что страна открыта к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах, при этом отношения должны быть основаны на взаимном уважении и учёте интересов друг друга.
«Мы придаем большое значение отношениям с Союзом Коморских островов, они основываются на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга, имеют потенциал для развития по целому ряду направлений», - сказал Путин в рамках трехсторонней встречи.
Президент подчеркнул, что Россия, безусловно, открыта для сотрудничества с Союзом Коморских островов во всех сферах. Также Путин заявил о своей поддержке Африканского союза, которой принял решение стать полноправным участником G20.
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Элина Позднякова