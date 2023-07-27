Путин: Россия открыта к сотрудничеству с Коморскими островами

В Нигере произошел военный переворот, в результате которого был смещен со своего поста президент страны Мохамед Базум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация обсуждается и будет обсуждаться на форуме и саммите Россия - Африка, проходящем в Санкт-Петербурге.