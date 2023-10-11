Путин: Россия поддерживает создание государства Палестина

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает создание суверенного палестинского государства. Об этом он рассказал в рамках пленарное заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Изначально, когда принималось решение о создании государства Израиль, было параллельно принято решение о создании второго государства Палестина. Изначально речь шла о создании двух независимых суверенных государств. Израиль создан, а Палестина не состоялась в качестве самостоятельного государства», - напомнил Путин.
Он подчеркнул, что Россия выступает за исполнение решении ООН и создание государства Палестины. Эта позиция, по словам российского лидера, известна всем сторонам.
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Элина Позднякова