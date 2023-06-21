Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна продолжит развитие ядерной триады. Об этом он сообщил в ходе встречи с выпускниками военных вузов.
По словам главы государства, на боевое дежурство вскоре заступят комплексы «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Он подчеркнул, что Россия продолжит работать над созданием бронетехники, систем ПВО и ударных боевых комплексов. Российский лидер также отметил, что развитие ядерной триады является для России гарантом военной безопасности и мировой стабильности, в целом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что стало известно о том, как долго ядерное оружие будет находиться в Белоруссии.
По словам главы государства, на боевое дежурство вскоре заступят комплексы «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Он подчеркнул, что Россия продолжит работать над созданием бронетехники, систем ПВО и ударных боевых комплексов. Российский лидер также отметил, что развитие ядерной триады является для России гарантом военной безопасности и мировой стабильности, в целом.
Анастасия Крестьянова