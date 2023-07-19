Путин: Россия проявляла чудеса терпения, постоянно продлевая зерновую сделку

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин назвал наглостью и бесцеремонностью невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки.
Он пояснил, что Россия неоднократно проявляла «чудеса выдержки и толерантности», продлевая зерновую сделку, однако, ее условия не выполнялись.
Глава государства обратил внимание на то, что от России постоянно требовали выполнения каких-либо действий, в то время как выполнять договоренности по соглашению никто не собирался. Российский лидер назвал
наглостью и бесцеремонностью невыполнение российских условий в рамках черноморской зерновой инициативы.
Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля, о чем были проинформированы ООН, Россия и Турция.
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Глава государства обратил внимание на то, что от России постоянно требовали выполнения каких-либо действий, в то время как выполнять договоренности по соглашению никто не собирался. Российский лидер назвал
Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля, о чем были проинформированы ООН, Россия и Турция.
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Анастасия Крестьянова