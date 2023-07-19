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Путин: Россия проявляла чудеса терпения, постоянно продлевая зерновую сделку

19 июля 2023, 19:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал наглостью и бесцеремонностью невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки.
Он пояснил, что Россия неоднократно проявляла «чудеса выдержки и толерантности», продлевая зерновую сделку, однако, ее условия не выполнялись.

Глава государства обратил внимание на то, что от России постоянно требовали выполнения каких-либо действий, в то время как выполнять договоренности по соглашению никто не собирался. Российский лидер назвал

наглостью и бесцеремонностью невыполнение российских условий в рамках черноморской зерновой инициативы.

Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля, о чем были проинформированы ООН, Россия и Турция.


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#Путин
#зерновая сделка
#Россия
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Путин поддержал запуск электронных виз с 1 августа текущего года
19 июля 2023, 21:02

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею запуска в России электронных виз с 1 августа 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.
Поддержать предложение попросила Путина вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента с российским правительством. Президент принял поступившее предложение, поблагодарив парламентариев за хорошую работу, которая впоследствии поможет населению.

Предложение о введении электронных виз было принято ещё в 2020 году, однако реализация проекта была приостановлена из-за вспыхнувшей пандемии COVID-19. Работа над возобновлением функционирования нововведения началась в прошлом году, этим занимались МИД, МВД и ФСБ.

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#виза
#Россия
#Путин
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Лавров: РФ не может отказаться от целей, которые были объявлены в рамках СВО
19 июля 2023, 20:58

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не откажется от целей, которые были объявлены в рамках проведения военной спецоперации.
Об этом министр сообщил в ходе встречи руководителями российских некоммерческих организаций.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия знает, за что она борется. Он также указал на то, что западные страны каждый день обсуждают наступление Украины и сложности, которые создает Россия для ВСУ. 

Ранее Лавров прокомментировал передачу ВСУ истребителей F-16. Он заявил, что поставки боевых самолетов будут рассматриваться Россией как ядерная угроза со стороны Запада. 

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#Лавров
#МИД РФ
#СВО
#Россия
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Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
19 июля 2023, 20:20

Фото: iStock/macky_ch

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.
Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Ранее, российские и белорусские спортсмены были лишены возможности принимать участие в международных играх из-за политических мотивов и вооруженного конфликта на Украине. В соответствии с решением комитета, теперь россияне смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Основным условием допуска стало то, чтобы участники соревнований не были связаны с национальными олимпийскими комитетами или федерациями России и Белоруссии. 

Прежде сообщалось, что Международная федерация плавания отложила рассмотрение допуска россиян на соревнования. 

 
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#соревнования
#спортсмены
#Россия
#Белоруссия
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Финляндия закрывает российское посольство в Турку
19 июля 2023, 20:16

Фото: iStock/Ruma Aktar

Финляндия отзовёт согласие на работу российского генконсульства в городе Турку с 1 октября в ответ на закрытие своего посольства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в канцелярии финского президента.
Кроме того, президент страны Саули Ниинистё и Министерский комитет правительства по иностранным делам обсудили возможность закрытия генконсульства России в Мариехамне (столица автономных Аландских островов в составе Финляндии).

6 июля сообщалось, что генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге высылает девятерых финских дипломатов из России и с 1 октября закрывается. Такие меры приняты в ответ на аналогичную ситуацию со стороны Финляндии, когда были возвращены на родину девять российских послов. Хельсинки объяснили это тем, что российские коллеги нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

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#Финляндия
#Россия
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Путин назвал условия для возвращения России к зерновой сделке
19 июля 2023, 20:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены все без исключения принципы участия в ней.
Глава государства отметил, что продлевать ее в настоящее время было лишено смысла, так как ее условия не выполнялись. Он также подчеркнул, что Россия вернется в соглашение, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы участия в ней. 

Путин заявил, что Запад предпринял все усилия для того, чтобы «пустить под откос» зерновую сделку. В результате выхода из зерновой инициативы, российские аграрии потеряли около $1,2 млрд. Наряду с этим, президент указал на то, что РФ готова заместить украинское зерно на мировом рынке как на безвозмездной, так и на коммерческой основе. 

Зерновая сделка прекратила свое действие с 18 июля. Об этом, накануне, сообщил МИД РФ. Причиной выхода из соглашения стало невыполнения условий сторонами договора. 

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#Путин
#Россия
#зерновая сделка
#продление
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США вновь подготовили пакет военной помощи ВСУ
19 июля 2023, 19:54

Фото: iStock/Diy13

В скором времени США объявят об очередном пакете военной помощи Украине в размере 1,3 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.
Известно, что он будет содержать средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и средства борьбы с ними.

Ранее Агентство по международному развитию США объявило о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму в 500 млн долларов. Глава Агентства Саманта Пауэр сообщила, что дополнительная поддержка оказывается «для удовлетворения неотложных потребностей украинцев».

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#США
#Украина
#боеприпасы
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Аксёнов: Ситуация в Кировском районе Крыма вернётся в нормальное русло в течение суток
19 июля 2023, 19:45

Фото: сайт Кремля

Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что ситуация с возгоранием на полигоне в Крыму вернётся в нормальное русло в течение суток.
По его словам, ситуация находится под контролем властей. Об этом глава республики сообщил президенту России Владимиру Путину. 

Аксёнов уточнил, что люди, которые были эвакуированы из близлежащих населённых пунктов, убыли к своим родственникам или приехали в пункты временного размещения. Он заверил, что ситуация в регионе стабилизируется в течение суток. 

В свою очередь, глава государства поручил установить причины пожара, произошедшего на полигоне, а также оказать необходимую помощь жителям ​района. 

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#Крым
#пожар
#полигон
#Аксенов
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Путин поручил помочь жителям Крымского района после возгорания на полигоне
19 июля 2023, 19:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил максимально помочь жителям Крымского района после возгорания на полигоне.
Глава государства отметил, что необходимо разобраться с причинами пожара в ближайшее время. Он также отметил, что распорядился оказать помощь всем пострадавшим в результате ЧП.

Президент России заслушал доклад главы республики Сергея Аксенова о происшествии. Он был проинформирован о том, что в результате инцидента, было эвакуировано около 2200 человек. ​Пострадавших и разрушений зафиксировано не было. В настоящее время причины пожара на полигоне не установлены, однако, по поручению главы государства, будут выясняться. 

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#Путин
#возгорание
#Крымский район
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Штаб по организации общественного наблюдения за выборами обсудил подготовку к ЕДГ
19 июля 2023, 19:28

Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

В Одинцове прошло заседание Штаба по подготовке и организации общественного наблюдения за выборами разных уровней, которые пройдут в Подмосковье в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Московской области.
Первый зампредседателя палаты Татьяна Дмитриева напомнила, что Мособлизбирком утвердил четырёх кандидатов, которым предстоит побороться за пост губернатора. 
«В выборной гонке примут участие Андрей Воробьёв («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия – за правду»). В регистрации было отказано Борису Надеждину, выдвинутому «Гражданской инициативой». Причиной стал недобор необходимого подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения», – пояснила Дмитриева. 
Подмосковная Общественная палата наблюдает за ходом избирательной кампании, участвует в обучении наблюдателей в муниципальных образованиях, которое продлится до начала выборного процесса.
 
Во время проведения выборов штаб будет работать круглосуточно. Также будет организована работа горячей линия. Граждане смогут позвонить на неё по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении.
 
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
 
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.

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#Общественная палата МО
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#Московская область
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Подмосковье ищет медработников