Путин: Россия с тревогой и болью наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке

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Конфликт, развернувшийся на Ближнем Востоке, касается и России, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителями религиозных организаций.
«Это касается нас. Все мы с тревогой и с болью в сердце следим за трагической ситуацией на святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев, для последователей крупнейших традиционных мировых религий. И новый виток палестино-израильского конфликта уже унес тысячи жизней», - прокомментировал ситуацию Путин.
Напомним, сейчас весь мир с замиранием сердца ожидает начала анонсированной Израилем наземной операции в секторе Газа. По словам источников агентства The Reuters, военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
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