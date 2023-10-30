Путин: Россия сражается за будущее и принципы справедливого мироустройства

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Российская Федерация сражается за будущее и справедливое мироустройство, об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
«За будущее, принципы справедливого мироустройства Россия сражается на поле боя», - прокомментировал ситуацию президент.В настоящий момент Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане. При этом, темой совещания назвали - «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».
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