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Путин: Россия сражается за будущее и принципы справедливого мироустройства

30 октября 2023, 21:30
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Российская Федерация сражается за будущее и справедливое мироустройство, об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
«За будущее, принципы справедливого мироустройства Россия сражается на поле боя», - прокомментировал ситуацию президент.

В настоящий момент Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане. При этом, темой совещания назвали - «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».


Ранее портал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг сильнейших армий мира, в котором Россия заняла первое место. Отмечается, что в опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира.

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#владимир путин
#россия
#армия
#будущее
#дагестан
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Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу ФБР на Украине
30 октября 2023, 21:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил тем, кто переживает за Израиль, расследовать работу американских спецслужб, работающих на Украине. Об этом Путин сообщил в ходе совещания по ситуации в Дагестане.
Ранее сообщалось, что в последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по шести сотням объектов палестинского движения ХАМАС. Отмечается, что удары были нанесены по складам оружия, укрытиям, оперативным базам и позициям для пуска противотанковых ракет. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
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#украина
#израиль
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Путин: События в Дагестане были начаты через украинские соцсети
30 октября 2023, 21:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне беспорядки были инспирированы через социальные сети из Украины с помощью западных спецслужб. Об этом Путин сообщил в ходе заседания по ситуации в Дагестане.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами. По словам Меликова, информация о том, что телеграм-канал «Утро Дагестана» регулируется с украинской территории является абсолютно достоверной. Глава Дагестана отметил, что это уже не первый раз, когда разжигание межнациональных конфликтов проводится врагами нашей страны.

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.

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США нужен хаос на Ближнем Востоке, заявил Путин
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#путин
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США нужен хаос на Ближнем Востоке, заявил Путин
Путин: США дискредитируют тех, кто хочет остановить кровопролитие в Газе
30 октября 2023, 21:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие. Об этом Путин сообщил в ходе совещания по ситуации в Дагестане.
Российский лидер отметил, что даже Организация Объединенных Наций (ООН) подвергается травле.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Вашингтон взял Совет безопасности ООН «в заложники» и мешает ему «как следует» исполнять свою обязанность по поддержанию мира, в том числе на Ближнем Востоке. 

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#армия
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#путин
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Путин: на Ближнем Востоке стали мстить по принципу коллективной ответственности
30 октября 2023, 21:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на Ближнем Востоке вместо наказания террористов стали мстить по принципу коллективной ответственности. Об этом Путин сообщил в ходе совещания по ситуации в Дагестане.
Напомним, тема совещания — «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества». Ожидается участие премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя нижней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, генпрокурора Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева и других парламентариев.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#армия
#владимир путин
#мид
#заседание
#министр
#ск
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Путин заявил, что при взгляде на погибших в Газе детей у него «сжимаются кулаки»
30 октября 2023, 21:21

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что при взгляде на погибших в секторе Газа детей у него «сжимаются кулаки».
«Когда смотришь на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке – кулаки сжимаются, но эмоции недопустимы», - прокомментировал ситуацию глава РФ. 

В настоящий момент Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане. При этом, темой совещания назвали - «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».

Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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#владимир путин
#заседание
#рф
#дагестан
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Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане
30 октября 2023, 21:18

Фото: сайт Кремля

Президент России проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане.
Сообщается, что тема совещания — «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества». Ожидается участие премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя нижней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, генпрокурора Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева и других парламентариев.

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.

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#совещание
#путин
#ск
#матвиенко
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Пентагон: ВС США за 13 дней подверглись 23 атакам в Ираке и Сирии
30 октября 2023, 21:12

Фото: iStock/Im Yeongsik

Вооруженные силы США были атакованы 23 раза за последние 13 дней в Ираке и Сирии, об этом заявил чиновник Пентагона.
«С 17 по 30 октября силы США и коалиции были атакованы по меньшей мере 14 раз в Ираке и девять раз в Сирии с использованием различных дронов и ракет, в общей сложности 23 атаки на текущую дату», - прокомментировал ситуацию высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства. 

При этом, по словам чиновника, многие из этих атак были успешно отражены американскими военными. 

Напомним, на прошлой неделе в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты Америки приступили к модернизации своей главной термоядерной бомбы B61. Представители оборонного ведомства также подчеркнули, что это решение не является прямой реакцией на те или иные мировые события, но «отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире».

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#сша
#сирия
#иран
#военные
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Израиль отказался прекращать огонь
Нетаньяху: Израиль не согласится на прекращение огня с ХАМАС
30 октября 2023, 20:35

Фото: iStock/Gilnature

Израиль не согласится на прекращение огня с боевиками ХАМАС, об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
По мнению Нетаньяху, призыву к прекращению огня можно приравнивать к призывам принять поражение. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

При этом, спустя три недели после старта эскалации палестино-израильского конфликта, американское издание NYT заявило, что израильская разведка, ранее считавшаяся одной из лучших в мире, полностью провалилась в сборе данных о ХАМАС. В издании отметили, что израильские власти не могли адекватно оценить угрозу, исходящую со стороны ХАМАС, на протяжении многих лет.

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#израиль
#палестина
#сектор газа
#хамас
#премьер-министр
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«Воруют так, будто завтра не настанет»: Советник Зеленского наконец раскрыл правду
Советник Зеленского заявил, что на Украине воруют так, будто завтра не настанет
30 октября 2023, 20:23

Фото: iStock/alfexe

Киевские чиновники воюют так, будто завтра не настанет, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского в интервью для журнала Time.
«Люди воруют так, будто завтра не наступит», - прокомментировал ситуацию приближенный Зеленского. 

По его словам, даже увольнение с поста министра обороны Алексея Резникова не заставило воров испытать страх и прекратить совершать преступления. 

Ранее украинская журналистка Юлия Самаева заявила, что самоуверенность, хамство и отсутствие профессионализма Зеленского продолжает выводить из себя западных партнеров. По ее словам, коррупция, «о которой в США знают даже больше нас, откровенно бесит». Как и кадровая политика, в которой основной и единственный критерий - лояльность

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#владимир зеленский
#украина
#коррупция
#воры
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