Путин: Россия сражается за будущее и принципы справедливого мироустройства

Президент России Владимир Путин предложил тем, кто переживает за Израиль, расследовать работу американских спецслужб, работающих на Украине. Об этом Путин сообщил в ходе совещания по ситуации в Дагестане.

Ранее сообщалось, что в последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по шести сотням объектов палестинского движения ХАМАС. Отмечается, что удары были нанесены по складам оружия, укрытиям, оперативным базам и позициям для пуска противотанковых ракет.



Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».



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Екатерина Коршунова