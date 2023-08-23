Путин: Россия ценит попытки коллег по БРИКС урегулировать украинский кризис

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ высоко ценит попытки коллег по БРИКС мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом Путин сообщил, выступая на саммите БРИКС.
«Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которе принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами», — отметил Путин.Ранее Путин заявил, что действия России на Украине обусловлены необходимостью положить конец войне, которую киевский режим развязал против мирных, а Запад ее поддержал. По словам российского лидера, Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык, свое будущее.
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Екатерина Коршунова