Путин: Россия выдержала санкционное давление

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно справилась с санкционным давлением, которое оказывается элитами некоторых недружественных стран. Об этом он рассказал в рамках совещания по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
«Этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск правящих элит в некоторых странах, которые мы называем недружественными», - заявил глава государства.По его словам, текущая экономическая ситуация в России устойчивая и сбалансированная, а рост ВВП составит 2,5-2,8%. Путин также подчеркнул, что в августе 2023 года бюджет исполнен с профицитом.
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