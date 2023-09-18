Путин: Россия выдержала санкционное давление

Президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно справилась с санкционным давлением, которое оказывается элитами некоторых недружественных стран. Об этом он рассказал в рамках совещания по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.