Путин: Россия вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно беднейшим странам

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва совместно с Анкарой и Дохой готова поставлять зерно в беднейшие страны. Об этом пишет РИА Новости.
«Готовы вместе продвигать инициативы — как господин президент [Турции] настаивает, и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны зерно», — сказал он по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.
Ранее Владимир Путин проинформировал, что Россия организует поставки 1 миллиона тонн зерна для переработки в Турции и дальнейшей безвозмездной транспортировки в беднейшие страны по преференциальной цене.
Читайте также:
Косачев назвал сотрудничество России и Турции самоценным и взаимовыгодным
Глава МИД ФРГ Бербок назвала украинское зерно кокаиновым
Политолог Калачев объяснил, чем Эрдоган может помочь Путину
Диана Аванесян