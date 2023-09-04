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Путин: Россия вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно беднейшим странам

04 сентября 2023, 23:06
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва совместно с Анкарой и Дохой готова поставлять зерно в беднейшие страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Готовы вместе продвигать инициативы — как господин президент [Турции] настаивает, и к черноморской инициативе вернуться, и поставлять вместе с Турцией и Катаром в беднейшие страны зерно», — сказал он по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

Ранее Владимир Путин проинформировал, что Россия организует поставки 1 миллиона тонн зерна для переработки в Турции и дальнейшей безвозмездной транспортировки в беднейшие страны по преференциальной цене.

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#поставки
#турция
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Белорусские мигранты попытались разрушить забор на границе с Польшей
Группа мигрантов попыталась разрушить забор на польско-белорусской границе
04 сентября 2023, 23:33

Фото: iStock/delray77

Белорусские мигранты предприняли попытку повредить забор на границе с Польшей, передает РИА Новости со ссылкой на пограничные службы.
Сообщается, что эти граждане проявляли агрессивное поведение и активно нарушали обстановку. Представители ведомства уточнили, что мигранты метали в сторону пограничников камни, кирпичи и ветки деревьев. Пограничная служба также опубликовала видеоролик, демонстрирующий момент нападения.

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#мигранты
#служба
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Ким Чен Ын посетит Россию в сентябре
NYT: Ким Чен Ын намерен встретиться с Путиным в России
04 сентября 2023, 21:42

Фото: kremlin.ru

Глава КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.
«По словам американских чиновников и чиновников из союзных стран, лидер КНДР Ким Чен Ын планирует поехать в Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным», - прокомментировали ситуацию в издании.

По информации СМИ, предметом разговора станет тесное военное сотрудничество двух держав. 

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой КНДР Ким Чен Ыном и передал ему личное послание от российского президента Владимира Путина. После прошедших переговоров оба политика посетили выставку вооружений в северокорейской столице, а также торжественный гала-концерт по случаю 70-летия победы КНДР в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

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#россия
#встреча
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Глава МИД ФРГ Бербок назвала украинское зерно кокаиновым
04 сентября 2023, 20:38

Фото: iStock/andriano_cz

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок очередной раз оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым». Об этом стало известно в ходе совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску.
«Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до четырех миллионов тонн ежемесячно», — заявила Бербок.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая на английском языке в ЮАР, допустила ошибку, и вместо «beacon» - маяк, сказала «bacon» - бекон, в итоге, высказывание Бербок звучало как «Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды». Эта оговорка рассмешила пользователей Twitter.

Также немецкие пользователи Twitter раскритиковали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что помогать Украине бороться с России – в интересах Германии.

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Шойгу заявил, что ждет здравого смысла от назначения Умерова главой МО Украины

Пользователи Twitter постарались напомнить Бербок, в чем же заключается ее работа

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#юар
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Шойгу заявил, что ждет здравого смысла от назначения Умерова главой МО Украины
04 сентября 2023, 20:29

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ожидает от возможного назначения Рустема Умерова главой военного ведомства Украины «пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов» в Киеве. Об этом сообщает «Первый канал».
Напомним, 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил о смене министра обороны Украины и об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров давно завербован спецслужбами США, где ранее проходил обучение. По словам Рогова, Умеров был близок к структурам турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который был подконтролен американским спецслужбам.

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Эрдоган назвал Путина дорогим другом
Эрдоган выразил намерение укреплять отношения с Россией
04 сентября 2023, 20:19

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение укреплять отношения России и Турции, об этом глава государства написал на своей странице в Х.
«Сегодня мы встретились с президентом России, моим дорогим другом, господином Путиным в Сочи и обсудили вопросы, стоящие на нашей повестке дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество, особенно в области торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов», - прокомментировал ситуацию Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на переговоры в Сочи и проявленное гостеприимство. Эрдоган отметил, что Турция также благодарна России за помощь в тушении лесных пожаров.

Переговоры двух лидеров состоялись в Сочи 4 сентября. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

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Кулеба: Путь к дипломатии с России проходит через поле боя
04 сентября 2023, 19:46

Фото: istockphoto.com/OLGA Zhukovskaya

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение о том, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя.
Так он прокомментировал перспективы переговоров Украины и России.

«Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны — не просто конфликты или территориальные споры», — приводит РИА Новости слова Кулебы.

До этого президент России Владимир Путин прокомментировал украинское наступление и назвал его провалом. Об этом он сообщил после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Глава государства также отметил, что очень надеется, что и дальше военнослужащие Украины не добьются успеха на линии ведения боевых действий.

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#мид
#украина
#россия
#дипломат
#политика
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Косачев назвал сотрудничество России и Турции самоценным и взаимовыгодным
04 сентября 2023, 19:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил в своем телеграм-канале, что диалог между Турцией и РФ работает, лидеры государств демонстрируют ответственный подход.
По словам Косачева, многие в мире ожидали новостей по зерновой сделке. Вице-спикер Совфеда добавил, что РФ предложила организовать поставки 1 миллиона тонн зерна «по преференциальной цене» для переработки в Турции и «безвозмездной транспортировки в беднейшие страны».

Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.

Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на переговоры в Сочи и проявленное гостеприимство.

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Эрдоган поблагодарил Путина за приглашение на переговоры в Сочи и гостеприимство

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи

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#рф
#переговоры
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Кавказовед Крылов назвал приглашение Армении в НАТО частью пропагандистской войны
04 сентября 2023, 19:13

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Президенту Научного общества кавказоведов и эксперту Института мировой экономики международных отношений РАН Александр Крылов заявил, что приглашение Армении в НАТО со стороны председателя Европейского комитета по расширению альянса Гюнтера Фелингера является частью пропагандистской войны.
«Такие обращения являются частью пропагандистской войны, которая ведётся коллективным Западом и его союзниками на Кавказе против России. Лозунги, призывающие ту или иную страну в регионе вступить в НАТО, уже использовались в отношении Грузии. Но Тбилиси уже успел убедиться в том, что двери в НАТО для него закрыты, как бы верно он ни служил Вашингтону. Тот же путь предлагается пройти и Еревану», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Крылов.

Он подчеркнул, что подобное предложение противоречит национальным интересам армянского народа.

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#нато
#армения
#политика
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Филиппо заявил, что Макрон доведет французский народ до смерти своей политикой по Украине
Филиппо: Париж игнорирует нужды французов из-за Украины
04 сентября 2023, 18:50

Фото: iStock/SimonLukas

Глава Франции Эммануэль Макрон продолжает выделять огромные деньги в помощь Украине, совершенно забывая о проблемах своего народа, заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в X.
«Помните, что с января прошлого года французское правительство ежемесячно выплачивает Украине Зеленского триста миллионов евро!», - прокомментировал ситуацию Филиппо.

Политик также напомнил, что благотворительная организация Restos du Cœur, которая во Франции занимается сбором продуктов для нуждающихся граждан, испытывает дефицит в 35 миллионов евро.

По словам Филиппо, из-за политики Макрона французские граждане могут просто умереть от голода. 

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