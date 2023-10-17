Путин: Россию подавить невозможно

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который ранее заявил о своем желании подавить Путина. Российский лидер вспомнил русскую поговорку «век живи — век учись», добавив, что если учиться, тогда не будет стремления никого подавлять. Об этом Путин сообщил в эфире «России 24».