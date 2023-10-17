Путин: Россию подавить невозможно

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Россию подавить невозможно, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью для «Россия 24».
«Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», - прокомментировал ситуацию глава РФ.Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в интервью телеканалу CBS рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.
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