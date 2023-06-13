Путин: Россию вынудили к крымским событиям и СВО

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что Россия не планировала ни событий в Крыму, ни спецоперации
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не планировала ни событий в Крыму в 2014 году, ни специальной военной операции, а лишь пыталась завершить вооруженный конфликт, сообщает «РИА Новости».
«Ведь мы не планировали ни крымских событий, мы не планировали ни событий, которые сейчас происходят. Я же сказал, и в ходе нашей сегодняшней встречи - мы пытаемся прекратить этот вооруженный конфликт. К сожалению, нас вынудили это делать вооруженным способом», - прокомментировал ситуацию Путин.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что, в отличии от украинцев, Россия не станет бить по жилым кварталам и мирным объектам. «Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам», заявил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Алексей Живов рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения. По словам эксперта, линия боевого соприкосновения сейчас охвачена тяжелейшими боями. Обе стороны работают на пределе возможностей, но нам, к счастью, пока сопутствует успех.
«Ведь мы не планировали ни крымских событий, мы не планировали ни событий, которые сейчас происходят. Я же сказал, и в ходе нашей сегодняшней встречи - мы пытаемся прекратить этот вооруженный конфликт. К сожалению, нас вынудили это делать вооруженным способом», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Алексей Живов рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения. По словам эксперта, линия боевого соприкосновения сейчас охвачена тяжелейшими боями. Обе стороны работают на пределе возможностей, но нам, к счастью, пока сопутствует успех.
Евгения Парфентьева