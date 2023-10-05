Путин считает, что гармонию в сфере безопасности можно достичь

Фото: kremlin.ru
Гармония в сфере безопасности достижима, считает президент РФ.
Владимир Путин считает, что некоторым странам просто надо отбросить гордыню и перестать смотреть на остальных как на изгоев.
Также президент РФ отметил, что Россия не начала войну на Украине, она пытается её закончить. Об этом он заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Также Владимир Путин сказал, что высказывал ранее предложения о вступлении России в НАТО, но альянсу она не нужна.
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Также президент РФ отметил, что Россия не начала войну на Украине, она пытается её закончить. Об этом он заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Россия не начала войну на Украине, а пытается ее закончить», - прокомментировал ситуацию глава РФ.Сейчас российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Также Владимир Путин сказал, что высказывал ранее предложения о вступлении России в НАТО, но альянсу она не нужна.
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Мария Фирсова