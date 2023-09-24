Путин считает народ источником власти в России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в России именно народ является источником власти и определяет путь развития страны, передает РИА Новости.
Это заявление было сделано им в поздравлении с 30-летием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Путин также выразил признательность ЦИК РФ за эффективное осуществление важного конституционного права граждан на выборы и быть избранными.
Читайте также:
Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире
Пушилина избрали на должность главы ДНР
Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области
Читайте также:
Пушилина избрали на должность главы ДНР
Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области
Артем Кузьмин