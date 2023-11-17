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Путин сделал неожиданное заявление о сексменьшинствах

Путин: для победы в конкурсах на Западе нужно показать жизнь сексменьшинств
17 ноября 2023, 18:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что для победы в западных конкурсах необходимо показать что-то из жизни сексуальных меньшинств. Об этом он сообщил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.

При этом, Путин сделал неожиданное заявление. Он отметил, что такие люди тоже имеют право участвовать в конкурсах, что-то рассказывать, показывать и, конечно же, одерживать победы, поскольку они являются частью общества.

Однако российский президент подчеркнул, что не должны побеждать только такие люди. Но это шаг к равноправию, которое должно быть во всех сферах жизни общества.

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#культура
#россия
#форум
#заявление
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Путин рассказал, о чём бы написал свой роман
17 ноября 2023, 18:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, о чём бы написал свой роман. Об этом он сообщил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Президент привёл диалог, который произошёл между двумя великими русскими писателями Максимом Горьким и Львом Толстым. Когда Лев Николаевич спросил у Горького, о чем он пишет, писатель ответил: «Не пишу, не о чем писать». На это Толстой ответил: «Пишите о том, почему не о чем писать». 

Путин заявил, что это очень глубокая мысль, поскольку, какими бы трудными и переломными не были времена, всегда остаются вечные темы. Выдержав небольшую паузу президент добавил: «Одна из них – любовь».

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#культура
#литература
#писатель
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Путин раскрыл, будет ли закрыто окно в Европу
Путин: у России нет конфликта с Европой
17 ноября 2023, 18:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу. Об этом он сообщил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
По словам российского президента, у России нет конфликта с Европой, просто сейчас настали непростые времена. 

Путин подчеркнул, что европейское общество начинает постепенно осознавать происходящие события, поэтому время всё расставит по своим местам. 

Ранее Путин в ходе форума заявил, что лжецы пытаются фальсифицировать мировую историю путём фабрикации фальшивок в кино, литературе и публицистике.

Также глава государства рассказал о поддержке сферы культуры со стороны властей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#форум
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#россия
#европа
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Путин назвал проводников для завершения конфликтов
Путин: культура и спорт являются проводниками для завершения конфликтов
17 ноября 2023, 17:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что культура и спорт являются проводниками для завершения конфликтов. Об этом он заявил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
По словам Путина, политики постоянно борются между собой, военные также с трудом приходят к компромиссу, и лишь деятели культуры способны навести мосты и сделать первые шаги к решению многих проблем. 

Такую же миссию несут и деятели спорта, подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил всех культурных деятелей и представителей спорта, поскольку они выполняют благородную и востребованную миссию. 

Также российский президент добавил, что конфликтный потенциал увеличивают вульгарная глобализация и культурная экспансия.

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#россия
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Путин рассказал, в чём причина нынешней напряженности в мире
Путин заявил, что напряженность в мире царит из-за претензий на исключительность
17 ноября 2023, 17:41

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин назвал среди главных причин напряженности в мире претензии отдельных сил на исключительность, и культурную в том числе.
Владимир Путин подверг критике «вульгарную глобализацию» и культурную экспансию, которые, по мнению президента, увеличивают конфликтный потенциал в мире.

Также президент отметил, что предпринимаются попытки отмены русской культуры, но они безуспешны. Об этом он заявил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума. По словам президента, культура отмены по своей сути неоколониальна.

Ранее сообщалось, что Армения официально станет полноправным членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года, следует из заявления организации. Отмечается, что Армения станет 124-ой страной-участницей МУС и 19-м государством из восточноевропейской группы.

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Путин прокомментировал попытки отмены русской культуры
Путин: культура отмены неоколониальна по своей сути
17 ноября 2023, 17:38

Фото: сайт Кремля

Предпринимаются попытки отмены русской культуры недружественными странами, но они не имеют успеха. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
По его словам, культура отмены по своей сути неоколониальна. Президент также назвал её антикультурной и расистской. 

Путин подчеркнул, что недружественные государства стремятся отменить культуру, которая олицетворяет свободу, духовность, любовь друг к другу и милосердие. 

Однако президент подчеркнул, что на Западе есть огромное количество людей, которые не желают отмены России. Это показывает многомиллионная аудитория Международного конкурса Чайковского. Жители западных государств, принимающие в нём участие, желают свободы выбора в том, какую музыку им слушать, какие фильмы смотреть и что читать. При этом западные политики не осознают невозможность отмены такой обширной культуры. 

Также Путин добавил, что будущее – за многолинейным многообразным развитием. 

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#культура
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#форум
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Политолог Ярошенко: Помощь США Украине станет нелегальной
17 ноября 2023, 17:36

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко высказал уверенность в том, что США не перестанут финансово поддерживать Украину несмотря на подписанный американским президентом Джо Байденом законопроект о временном финансировании работы правительства, из которого была исключена помощь Украине и Израилю.
«Никто не откажется от помощи Украине, прежде всего, но она будет нелегальной. Как помощь моджахедам в Афганистане для того, чтобы спровоцировать Советский Союз. Вот будет то же самое», — пояснил в беседе с «Царьградом» Ярошенко.

А вот советник главы ДНР Ян Гагин, напротив, высказал мнение о том, что этот законопроект не лучшим образом скажется на украинской армии. По его мнению, ВСУ рискуют остаться без вооружений и боеприпасов на несколько месяцев.

«Украина останется без посторонней помощи ещё как минимум на три-четыре месяца», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Гагин.

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#поставки
#сша
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Тысячи жителей Финляндии выступили против закрытия границы с Россией
17 ноября 2023, 17:17

Фото: iStock/ClaudineVM

Несколько тысяч жителей Финляндии подписали петицию против закрытия границы с Россией. Документ опубликован на сайте Adressit.com.
Автор петиции Петри Миттинен заявил, что решение правительства Финляндии о полном закрытии движения между странами является нарушением прав человека. 

Также, по его словам, граждане обоих государств должны иметь право пересекать границу, если на территории другой страны проживают их родственники. 

Отмечается, что петицию подписали свыше пяти тысяч человек, среди которых – россияне, финны, чехи, норвежцы и граждане других государств. 

Ранее власти Норвегии также допустили закрытие единственного пропускного пункта на границе с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#финляндия
#россия
#граница
#закрытие
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Военэксперт Суконкин заявил о готовности Египта к действиям против Израиля
17 ноября 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/mekarim

Военный обозреватель Алексей Суконкин допустил возможность боевых действий между Египтом и Израилем из-за вероятных планов ЦАХАЛ начать операцию против ХАМАС на юге сектора Газа.
Он отметил, что если такое и произойдёт, то это начнётся со стороны Египта, поскольку Вооружённые силы страны приведены в состоянии полной боевой готовности, а часть подразделений переброшена к границе с Израилем.

«Юг сектора Газа — это граница с Египтом, чьи вооруженные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности, а часть подразделений сосредоточена непосредственно у государственных рубежей. Если Израиль начнёт вторжение в южную часть сектора Газа, то спровоцирует неминуемые эксцессы», — пояснил в беседе с NEWS.ru Суконкин.

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#граница
#израиль
#египет
#сектор газа
#политика
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МУС анонсировал присоединение Армении к Римскому статуту
МУС: Армения присоединится к Римскому статуту с 1 февраля 2024 года
17 ноября 2023, 16:49

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Армения официально станет полноправным членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года, следует из заявления организации.
Отмечается, что Армения станет 124-ой страной-участницей МУС и 19-м государством из восточноевропейской группы. 

Напомним, что Россия не признаёт юрисдикцию МУС, поскольку в марте организация выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Также суд обвинил российских властей в депортации детей, которых вывозили в безопасные места из зоны ведения боевых действий на Украине. 

Таким образом, нынешнее решение МУС о присоединении Армении воспринимается как недружественный шаг.

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#армения
#суд
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