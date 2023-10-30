Путин сегодня проведет совещание, посвященное событиям в аэропорту Махачкалы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин сегодня, 30 октября, проведет совещание, тема которого — «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества». Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.
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Екатерина Коршунова