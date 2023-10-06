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Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Песков: Путин и Мирзиеев проведут переговоры и подпишут рабочие документы
06 октября 2023, 14:07
Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов

Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в пятницу. Информацию передает РИА Новости.

«Сегодня большой день российско-узбекистанских отношений. С официальным визитом в России находится президент Узбекистана Мирзиеев, сегодня день контактов на высшем уровне в Большом Кремлевском дворце», — заявил представитель Кремля журналистам.
Он также добавил, что сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.


Кроме того, на встрече пройдет подписание рабочих документов и будут сделаны заявления для СМИ.

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#узбекистан
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«Попрошайка»: Лукашенко прокомментировал поведение Зеленского
Лукашенко заявил, что Зеленский ведет себя правильно, выпрашивая помощь у Запада
06 октября 2023, 14:44

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя абсолютно правильно, требуя помощи от западных партнеров, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области.
«В медиа сложился его образ как попрошайки. Мол, это несолидно — президент Украины только и делает, что выпрашивает помощь у других государств. Но он ведет себя абсолютно правильно. Украину США определили жертвой, пообещав ей максимальную поддержку. И украинские власти согласились на эту роль», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

Ранее Зеленский, на полях саммита в Гренаде, заявил, что Европа должна стать самостоятельной от политического торнадо в США. С душераздирающей тирадой Зеленский выступил, когда в очередной раз просил у европейских партнеров оружие и технику для ВСУ. В завершении он отметил, что Европа и Украина вместе должны продолжить защищать западные ценности.

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Встречу лидеров Европы в Гранаде назвали провалом
Politico: Встреча 50 лидеров ЕС в Гранаде закончилась провалом
06 октября 2023, 14:21

Фото: istock / artJazz

Встреча лидеров стран Европы в испанской Гранаде закончился без какой-либо конкретики. Информацию сообщает издание Politico. Отмечается, встреча стала провальной на фоне больших ожиданий.

«Саммит, на который приехали около 50 европейских лидеров, десятки помощников и легионы журналистов, закончился провалом», – пишет издание.
Politico обращает внимание на то, что в рамках саммита состоялись десятки двухсторонних встреч, но они не помогли снижению напряжения вокруг ситуаций в Косово, Нагорном Карабахе и армянско-азербайджанских отношений из-за отсутствия ключевых фигур, в частности, азербайджанского президента Ильхама Алиева и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Помимо этого, издание сообщает, что организаторы отменили запланированную ранее конференцию, в которой должны были принять участие около 700 журналистов. Испанская сторона не стала комментировать отмену пресс-конференции, но издание со ссылкой на европейского дипломата предполагает, что в заявлениях для прессы практически не было нужны, поскольку в ходе саммита участники не смогли решить «важные вопросы».

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#азербайджан
#армения
#конференция
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Песков: Российские военные не наносят удары по гражданским целям
06 октября 2023, 13:52

Фото: kremlin.ru

Российская армия работает только по военным целям и не наносит удары по гражданской инфраструктуре, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», - прокомментировал ситуацию Песков. 

Напомним, 5 октября по кафе в селе Гроза Харьковской области был нанесен ракетный удар. В результате, погиб 51 человек. В СМИ этот случай называют самым массовым по количеству жертв среди мирного населения с начала специальной военной операции. Кто именно совершил это преступление - в настоящий момент устанавливается.

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#дмитрий сво
#погибшие
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Песков: представители США и Британии пришли на заседание клуба «Валдай»
06 октября 2023, 13:48

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители из США и Великобритании присутствовали на заседании дискуссионного клуба «Валдай», однако их было меньше. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков подчеркнул, что на данный момент заметно повышение интереса к клубу «Валдай» со стороны стран Азии, Африки, Арабского мира. Пресс-секретарь президента добавил, что большой интерес к клубу сохраняется, однако состав участников изменчив. 

Напомним, выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» длилось 3 часа 40 минут. 

В этом году заседание клуба «Валдай» проходило со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех. 

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#сочи
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#песков
#владимир путин
#президент
#россия
#клуб
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Путин проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани
Песков: Путин встретится с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани 10 октября
06 октября 2023, 13:46

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 10 октября в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, информацию передает ТАСС.

«10 октября состоятся непосредственно переговоры. Это будет официальный визит премьер-министра Ирака ас-Судани», — заявил Песков.
Представитель Кремля уточнил, что переговоры пройдут в формате рабочего завтрака.
Кроме того, на следующий день, 11 октября Путин и Судани примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН).

Ранее Президент США Джо Байден перепутал Украину и Ирак в разговоре с журналистами заявив, что Путин проигрывает войну в Ираке. Позже Дмитрий Песков прокомментировал его оговорки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#дмитрий песков
#рф
#переговоры
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Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ
Песков: отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает, что РФ будет проводить испытания
06 октября 2023, 13:34

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность отказа РФ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не означает намерения их проводить. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков пояснил, что российский лидер имел ввиду важность приведения ситуации к общему знаменателю. Для этого Путин допустил возможность отзыва этой ратификации.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что после того как РФ отзовет ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, США могут пообещать ратифицировать его со своей стороны.

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#сша
#владимир путин
#президент
#рф
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Песков сказал, что нужно для анализа выступления Путина на Валдайском форуме
06 октября 2023, 13:32

Фото: сайт Кремля

Дмитрий Песков считает, что для анализа выступления Владимира Путина на Валдайском форуме потребуется время.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что много важных заявлений сделал президент Владимир Путин в ходе выступления на площадке клуба «Валдай».
 
Для анализа выступления нужно время, и речь идёт об очень крупном, концептуальном мировоззренческом выступлении, считает Песков.
 
Владимир Путин в четверг провел около четырёх часов на площадке клуба «Валдай». За это время он высказался по всем актуальным темам.

В том числе президент РФ Владимир Путин высказался о России в НАТО. Владимир Путин сказал, что высказывал ранее предложения о вступлении России в НАТО, но альянсу она не нужна.

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» прощло 5 октября 2023, в 14:00. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь президента будет крайне содержательной.

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План Путина по Украине начал осуществляться, пишут СМИ
Business Insider: ставка Путина на усталость Запада от Украины сыграла
06 октября 2023, 13:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, уже давно сделавший ставку на нарастающую усталость Запада от помощи Украине, сейчас наблюдает, как его план воплощается в жизнь. Об этом сообщает Business Insider.
Экс-директор аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что появляется все больше признаков правоты российского лидера. Биб пояснил, что в Киеве не справляются с призывом в армию, украинская экономика падает, союзники перестают в полном объеме оказывать поддержку.

В материале сообщается, что ставка на усталость Запада сработала. Автор статьи подчеркнул, что в Словакии не поддерживают военную помощь Украине, в Палате представителей США также выступили против этого. 

Отмечается, что даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что финансовой и военной помощи Киеву без участия Вашингтона будет недостаточно.

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#евросоюз
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США намерены способствовать «повышению уровня доверия» в Армении
06 октября 2023, 13:24

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено помочь Армении в вопросах коммуникации и повысить уровень доверия правительству среди жителей страны.
На эти цели планируется выделить до $20 млн.

«Цель — оказать поддержку правительству Армении в создании эффективных, оптимизированных, основанных на данных и ориентированных на граждан стратегических коммуникационных систем, возможностей и практик», — приводит RT текст соответствующего документа.

При этом, предполагается, что партнёром этой программы выступит руководитель аппарата премьер-министра Армении.

До этого сообщалось, что лидеры Азербайджана и Армении согласились принять участие в трёхсторонней встрече в Брюссель в конце этого месяца.

«Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и они согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова главы Евросовета Шарля Мишеля.

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