Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов
Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в пятницу. Информацию передает РИА Новости.
«Сегодня большой день российско-узбекистанских отношений. С официальным визитом в России находится президент Узбекистана Мирзиеев, сегодня день контактов на высшем уровне в Большом Кремлевском дворце», — заявил представитель Кремля журналистам.Он также добавил, что сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.
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