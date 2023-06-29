Путин: Сильное гражданское общество-основа суверенитета России

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Президент РФ Путин назвал сильное гражданское общество основой суверенитета России
Президент России Владимир Путин заявил, что сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета России. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом пишет издание РИА Новости.
По словам главы государства, те предложения и решения, которые озвучивают граждане страны, должны быть высоко оценены и поддержаны. Он также призвал формировать экономику предложения.
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По словам главы государства, те предложения и решения, которые озвучивают граждане страны, должны быть высоко оценены и поддержаны. Он также призвал формировать экономику предложения.
«Используя лучшие решения, предложения, которые выдвигают наши граждане, деловые и другие объединения нам нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройства городов и населенных пунктов, формировать экономику предложения», - заявил президент.Также, в рамках своего выступления на пленарном заседании форума, Путин отметил необходимость создания в стране собственных торговых марок.
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Анастасия Крестьянова