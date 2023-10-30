Путин: События в Дагестане были начаты через украинские соцсети

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Президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне беспорядки были инспирированы через социальные сети из Украины с помощью западных спецслужб. Об этом Путин сообщил в ходе заседания по ситуации в Дагестане.
Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.
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