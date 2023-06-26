Путин собрался проанализировать вместе с силовиками «события, которые произошли в стране»

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Об этом глава государства заявил на ночном совещании с руководителями силовых ведомств
Президент России Владимир Путин намерен обсудить с руководителями силовых ведомств ситуацию, которая сложилась в России после попытки вооруженного мятежа, предпринятой в выходные. Об этом он заявил в начале совещания с силовиками, проходящего вечером в понедельник, 26 июня.
В совещании приняли участие генеральный прокурор Игорь Краснов, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев, а также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Глава государства отметил, обращаясь к его участникам, что благодарит их за проделанную работу, а также обсудит с ними задачи, выявленные «в результате анализа тех событий, которые произошли в стране».
Ранее в ходе своего обращения к россиянам Владимир Путин выразил слова благодарности сотрудникам спецслужб и военнослужащим, которые встали на пути мятежников. Глава государства отметил, что им с самого начала предпринимались шаги, чтобы не допустить кровопролития.
В совещании приняли участие генеральный прокурор Игорь Краснов, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев, а также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Ранее в ходе своего обращения к россиянам Владимир Путин выразил слова благодарности сотрудникам спецслужб и военнослужащим, которые встали на пути мятежников. Глава государства отметил, что им с самого начала предпринимались шаги, чтобы не допустить кровопролития.
Артем Путинцев