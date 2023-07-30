Путин сообщил, что России готова к столкновению с НАТО

В ходе пресс-конференции с представителями СМИ президент России Владимир Путин объявил о предстоящей встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил, что обсуждается планирование встречи в одной из двух стран, как сообщает РИА Новости.