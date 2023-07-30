Путин сообщил, что России готова к столкновению с НАТО

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова к любым сценариям, в числе которых и столкновению с НАТО, но такого развития событий никто не хочет.
Об этом Владимир Путин заявил во время беседы со СМИ в Константиновском дворце.
По словам Путина, по инициативе США был создан механизм для предотвращения подобных конфликтов. Руководители подразделений РФ и НАТО друг с другом общаются. У них есть возможность проконсультироваться по любым кризисным ситуациям. Это, по мнению российского президента, свидетельствует о том, что столкновений «никто не хочет».
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По словам Путина, по инициативе США был создан механизм для предотвращения подобных конфликтов. Руководители подразделений РФ и НАТО друг с другом общаются. У них есть возможность проконсультироваться по любым кризисным ситуациям. Это, по мнению российского президента, свидетельствует о том, что столкновений «никто не хочет».
«Но если кто-то захочет — не мы, — то мы готовы», — отметил Владимир Путин.Читайте также:
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Мария Фирсова