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Путин сообщил, из чего складывается оценка работы преподавателя

Путин: о работе преподавателей говорит востребованность их выпускников
21 сентября 2023, 20:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Оценка преподавателя или всего учебного заведения будет складываться из востребованности их выпускников на российских предприятиях и в отечественных организациях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

Путин отметил, что возникает много вопросов в отношении учебного заведения, когда на фоне дефицита кадров наблюдается безработица выпускников. Такая ситуация говорит о том, что вуз или колледж могли не полно подготовить своего студента к выполнению профессиональных обязанностей в будущем.

Ранее, в ходе того же заседания, президент России заявил о необходимости обеспечения россиян, принимавших участие в СВО, всеми необходимыми льготами. Также он отметил, что участники спецоперации – настоящие герои, которые заслужили дополнительную поддержку.

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США не включили ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине
США не предоставят Украине ракеты ATACMS в новом пакете помощи
21 сентября 2023, 21:09

Фото: iStock/Jon Rehg

В новый пакет американской военной помощи Украине не войдут дальнобойные ракеты ATACMS, такое решение принял американский президент Джо Байден. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Уточняется, что в новый пакет помощи для Украины вошли средства ПВО и кассетные боеприпасы. При этом ​обсуждение о передаче Украине дальнобойных ракет будет продолжено.

Ранее стало известно, что все американские ведомства одобрили поставку Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Однако окончательное решение будет принимать президент США Джо Байден. В том случае, если ракеты не будут поставлены Киеву, это будет означать лишь то, что соответствующее разрешение не дал американский президент.

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#джо
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Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт российского производства
21 сентября 2023, 21:06

Фото: iStock/metamorworks

Президент России Владимир Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт, произведённый в России по отечественным технологиям. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
Он отметил, что на формирование экономики и дальнейшее повышение зарплат россиянам непосредственно влияет повышение уровня квалификации граждан. Также важно повышать производительность труда. 

Помимо этого, Путин заявил о необходимости развития современных технологий, внедрения искусственного интеллекта и роботов в промышленность и сферу услуг. Также необходимо активнее работать над российским беспилотным транспортом, причём это касается как наземных, так и воздушных аппаратов. 

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#беспилотное авто
#россия
#технологии
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Столтенберг: В случае победы Киева США сфокусируются на Китае
21 сентября 2023, 19:26

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае победы Киева в конфликте США смогут сконцентрироваться на противостоянии с Китаем. Он отметил, что если американцы беспокоятся о КНР, им необходимо обеспечить победу Украины.
Глава Североатлантического альянса озвучил эти мысли во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН. Он также пояснил, что его главная цель пребывания на Генассамблее состоит в том, чтобы заручиться поддержкой Украины со стороны как можно большего числа стран. По словам Столтенберга, члены НАТО и государства-партнеры осознают, что поддержка Украины является гарантией безопасности для них самих.

Ранее российская сторона направила странам, входящим в НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием препятствует успеху российско-украинских переговоров, затягивает конфликт и имеет негативный эффект.

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#рф
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Пашинян заявил о жесткой реакции правительства на митинги оппозиции в Ереване
21 сентября 2023, 19:09

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны не допустят кровопролития в Ереване. В речи, обращенной к согражданам, он пообещал, что представители силовых структур будут действовать жестко, но в рамках закона.
По его словам, некоторые оппозиционные силы хотят пролить кровь в столице республики. По сведениям правоохранительных органов, эти силы связаны с сыном одного из бывших армянских руководителей, а также со студентами, знакомыми с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха.

Представители оппозиции ранее заявляли, что переходят на круглосуточный режим проведения акций протеста и анонсировали очередной митинг у здания правительства в центре столицы. Пашинян подчеркнул, что власти не допустят кровопролития в Ереване. Он также сообщил, что в настоящее время производятся аресты подозреваемых в подготовке беспорядков. Коснувшись ситуации в Нагорном Карабахе, глава армянского правительства отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, встречаются лишь отдельные нарушения.

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#кровь
#митинг
#нарушения
#режим
#армения
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Путин поручил выделить дополнительные деньги на реабилитацию раненых в СВО
21 сентября 2023, 18:50

Фото: сайт Кремля

Государство должно выделить дополнительные ресурсы для обеспечения раненых участников СВО современными средствами реабилитации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках посещения центра поддержки участников СВО и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде.
В центре «Возвращение» Путину рассказали о том, что среди участников СВО есть те, которые лишились конечностей. И им необходимы современные протезы.

«Конечно, я думаю, что на какое-то время нужно в особом режиме обеспечивать этими средствами реабилитации. Но не только. Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание техники современной», - отметил глава государства.

Несмотря на высокую стоимость современных протезов, государство должно выделить дополнительные ресурсы для обеспечения ими участников СВО, подчеркнул Путин. Он добавил, что молодые люди не должны сталкиваться с ограничениями в обычной жизни из-за ранений, полученных в зоне спецоперации.

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#государство
#люди
#сво
#путин
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Путин по ВКС открыл технопарк профессионального образования в Калуге
21 сентября 2023, 18:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия федерального технопарка профессионального образования в Калуге. Трансляция мероприятия велась в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства вышел на связь из инновационного научно-технологического центра Великого Новгорода. Открытие парка приурочено к выставке, посвященной системе среднего профессионального образования в регионе. В рамках мероприятия. Владимир Путин ознакомился с выставкой и приял участие в открытии технопарка в Калуге. Отмечается, что аналогичный проект разрабатывается для Нижнего Новгорода.
 
Российский лидер поблагодарил всех причастных за проделанную работу и подчеркнул важность технопарка для экономики страны. Владимир Путин пояснил, что центр подготовит специалистов, которые внесут значимый вклад в развитие. 

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Посол Келин: Риторика Британии в отношении Украины меняется после провалов ВСУ
21 сентября 2023, 18:40

Фото: istockphoto/nevenmn

Британская риторика в отношении Украины меняется на фоне отсутствия успехов по ходу контрнаступления ВСУ. Теперь Лондон призывает быть готовыми к затяжному противостоянию.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Он отметил, что британские власти говорят, что залогом успеха в этом длительном противостоянии станет глубина ресурсов каждой из конфликтующих сторон, отметив, что Украина такой глубиной, конечно, не обладает.

Дипломат рассказал, что в публичном пространстве английские политики по-прежнему демонстрируют воинственность и бескомпромиссность в вопросах поддержки Киева. Однако в частных беседах некоторые собеседники российского посольства говорят о некоторых размышлениях на тему мирного урегулирования украинского кризиса. Андрей Келин подчеркнул, что все подобные разговоры носят закрытый характер.

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#россия
#украина
#посол
#дипломат
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Украина получила 10 шведских танков Strv122 с обученными экипажами ВСУ
21 сентября 2023, 18:29

Фото: iStock/WDnet

Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, укомплектованные украинскими экипажами, которые прошли соответствующее обучение. Об этом стало известно из сообщения ВС королевства.
«Мы предоставили им то, что смогли дать из качественной техники и хороших знаний», - заявил начальник оперативного отдела штаба армии Матса Людвига.

Strv122 представляет собой доработанный немецкий танк Leopard 2. У Швеции было всего 120 таких танков, 10 из которых было решено передать Украине.

При этом командующий армией Йонни Линдфорс заявил, что решение о передачи этих танков Украине является совершенно правильным. Однако теперь стоит приобрести их в большом количестве взамен отправленных Киеву.

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#оружие
#танк
#рф
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Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США
21 сентября 2023, 17:38

Фото: iStock/trekandshoot

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить перед членами конгресса из-за напряженного графика американских законодателей, передает телеканал NBC News.
«Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», — говорится в сообщении.

Кроме того, Маккарти напомнил, что Зеленский уже выступал перед членами конгресса в конце прошлого года, когда её спикером была член демократической партии Нэнси Пелоси.
 
Напомним, 21 сентября, в четверг, Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с членами конгресса. Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не станет гарантировать ему дальнейшее финансирование, пока не будет представлен отчет об использовании уже переданной американской помощи Киеву.

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#оружие
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