Путин сообщил, из чего складывается оценка работы преподавателя

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Оценка преподавателя или всего учебного заведения будет складываться из востребованности их выпускников на российских предприятиях и в отечественных организациях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
Ранее, в ходе того же заседания, президент России заявил о необходимости обеспечения россиян, принимавших участие в СВО, всеми необходимыми льготами. Также он отметил, что участники спецоперации – настоящие герои, которые заслужили дополнительную поддержку.
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Анастасия Чинкова