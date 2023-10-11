Путин оценил влияние отказа ЕС от энергии России

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Попытки стран Евросоюза полностью отказаться от российских энергоносителей приводится к обнулению их экономики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя».
Он отметил, что отказ от российских энергоносителей, которые в течение многих лет обеспечивали экономическое и социальное благополучие Евросоюза, теперь нанесёт сильный урон по этим отраслям.
Также Путин назвал ряд проблем, с которыми уже столкнулась Европа из-за своего необдуманного решения. Так, они вынуждены переплачивать за поставки нефти, нефтепродуктов и газа, в результате чего, сильно беднеет её экономика.
Ещё один показатель неправильно выбранного пути – это падение промышленного производства по сравнению с мартом этого года.
Уточняется, что в настоящее время рост производства составляет не более 0,5%, но исключительно из-за развитого туризма и повышения цен на недвижимость.
Путин отметил, что в других отраслях видятся отрицательные показатели.
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Также Путин назвал ряд проблем, с которыми уже столкнулась Европа из-за своего необдуманного решения. Так, они вынуждены переплачивать за поставки нефти, нефтепродуктов и газа, в результате чего, сильно беднеет её экономика.
Уточняется, что в настоящее время рост производства составляет не более 0,5%, но исключительно из-за развитого туризма и повышения цен на недвижимость.
Путин отметил, что в других отраслях видятся отрицательные показатели.
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Анастасия Чинкова