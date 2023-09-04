Путин сообщил о готовности к переговорам по зерновой сделке

Фото: iStock/MarianVejcik
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к переговорам по зерновой сделке.
Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи.
Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки. Владимир Путин уже заявил, что РФ открыта к переговорам по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что на грядущих переговорах, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.
Читайте также:
Путин на переговорах с Эрдоганом оценил темп развития отношений России и Турции
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе
Путин: Россия готова к переговорам по зерновой сделке
Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки. Владимир Путин уже заявил, что РФ открыта к переговорам по данному вопросу.
Читайте также:
Путин на переговорах с Эрдоганом оценил темп развития отношений России и Турции
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе
Путин: Россия готова к переговорам по зерновой сделке
Мария Фирсова