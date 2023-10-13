Путин сообщил о готовности поехать в Армению

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил о готовности поехать в Армению. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Российский лидер подчеркнул, что работа с Арменией продолжается и по линии МИД, и по линии экономического блока правительства. Путин добавил, что постоянно контактирует с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ранее Путин заявил, что РФ готова содействовать возобновлению мирных переговоров Азербайджана и Армении. Российский лидер подчеркнул, что Алиев и Пашинян это знают.
Глава российского государства добавил, что нет проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По мнению президента, при доброй воле все это можно совершить.
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Ранее Путин заявил, что РФ готова содействовать возобновлению мирных переговоров Азербайджана и Армении. Российский лидер подчеркнул, что Алиев и Пашинян это знают.
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Екатерина Коршунова